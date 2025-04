Rapport  : William et Kate font face à un «  véritable dilemme  » concernant l’avenir scolaire du prince George

Le prince William et son épouse Kate Middleton semblent avoir des opinions divergentes au sujet de l’établissement que fréquentera leur fils aîné, le prince George.

Âgé de 12 ans, le futur roi a commencé à chercher sa future école plus tôt cette année. Selon le New York Post, il aurait visité plusieurs établissements prestigieux à Londres et en périphérie.

La princesse de Galles, âgée de 43 ans, a récemment accompagné son fils pour une visite de son ancien établissement, le Marlborough College, situé dans le Wiltshire.

George aurait également visité le très célèbre Eton College, l’ancienne école de William et de son frère cadet, le prince Harry. Cet établissement est depuis longtemps un choix populaire parmi les membres de la famille royale, les politiciens et les aristocrates britanniques.

Un proche de la famille royale a confié : « C’est le sujet de conversation des parents d’élèves et du personnel scolaire.»

Selon lui, ce choix représente désormais un « véritable dilemme » pour William et Kate.

Deux visions opposées

D’après plusieurs sources, le prince William souhaiterait que George suive ses traces et intègre Eton, dont les frais annuels avoisinent les 82 000 dollars.

Mais Kate envisagerait d’autres options pour leur fils.

William, héritier du trône, a gardé un excellent souvenir de son passage à Eton.

À l’inverse, son frère le prince Harry, aujourd’hui âgé de 40 ans, a décrit une expérience difficile dans ses mémoires à succès Spare publiées en 2023.

Dans cet ouvrage, le duc de Sussex, qui vit désormais à Montecito (Californie) avec son épouse Meghan Markle et leurs deux enfants, confie avoir eu de mauvais résultats scolaires, ce qui l’a conduit directement à intégrer l’académie militaire royale de Sandhurst.

Il écrit qu’Eton était un « paradis pour les garçons brillants », et qu’elle n’a donc pu être qu’« un enfer pour un garçon qui ne l’était pas ».

Proximité, pression et procédure

Eton College se trouve à quelques pas seulement de la résidence familiale de William et Kate à Windsor.

Mais malgré les rumeurs selon lesquelles William souhaite que George y soit inscrit, le proviseur de l’école a affirmé qu’aucune règle ne serait contournée, même pour la royauté.

Sir Nicholas Coleridge a déclaré :

« Je reçois constamment des lettres et des courriels de gens qui espèrent que je pourrais les aider à obtenir une place pour leurs enfants ou petits-enfants. »

Il a précisé :

« Nous avons ici un système d’admission rigoureux, géré avec intégrité. »

George, encore avec ses frères et sœurs

Pour l’instant, le prince George fréquente la même école préparatoire que sa sœur Charlotte (9 ans) et son frère Louis (6 ans).

Mais la question de son avenir éducatif reste ouverte, alors que ses parents réfléchissent à la meilleure voie à suivre pour le préparer à ses responsabilités royales futures.