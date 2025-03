Le nombre d’agressions sexuelles dans les missions de l’ONU en forte augmentation

L’ONU a déclaré mardi, dans un rapport, que le nombre de cas d’agressions et d’exploitation sexuelles dans les missions de maintien de la paix et les missions politiques de l’organisation a dépassé la centaine en 2024, pour la troisième fois au cours des dix dernières années.

Le rapport précise que 65 de ces cas concernent des femmes ayant donné naissance après avoir affirmé avoir été violées et ayant demandé une pension alimentaire pour leurs enfants, selon l’agence de presse « Associated Press ».

Selon le rapport, deux missions de maintien de la paix de l’ONU ont concentré 82 % des 102 allégations : la République Démocratique du Congo avec 44 allégations et la République Centrafricaine avec 40 allégations.

Selon « Associated Press », l’ONU fait face à des critiques concernant des allégations de viol d’enfants et d’autres violations sexuelles par ses forces de maintien de la paix, en particulier celles déployées dans ces deux pays africains.

Cependant, des cas de mauvaise conduite sexuelle ont également été signalés dans les missions de maintien de la paix de l’ONU, de l’Afrique du Sud au Liban, ainsi que dans les missions politiques en Haïti, en Colombie et en Afghanistan.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a indiqué dans son rapport présenté à l’Assemblée générale que les allégations avaient permis d’identifier 125 victimes, dont 98 adultes et 27 enfants, ajoutant que ce nombre est inférieur aux 145 victimes identifiées en 2023.

Il a également noté 190 allégations d’exploitation et de violations sexuelles contre les employés des agences, fonds et programmes de l’ONU – en baisse par rapport à 284 allégations en 2023 – et 382 allégations concernant des employés non liés à l’ONU travaillant avec des organisations exécutant ses programmes.

Depuis sa nomination en 2017, Guterres a fait de la lutte contre les agressions et l’exploitation sexuelles une priorité, renforçant l’application de la politique de « tolérance zéro » de l’ONU en matière de mauvaise conduite sexuelle.

Il a aussi introduit une série de changements dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU pour accélérer les enquêtes et a nommé un avocat pour les victimes afin de les assister dans les cas d’agression sexuelle.

Cependant, le rapport récent indique que bien que la formation de l’ONU sur la mauvaise conduite sexuelle soit obligatoire, une enquête menée en 2024 auprès de 64 000 employés de l’ONU a révélé que 3,65 % d’entre eux (236 employés) estimaient qu’il était acceptable de payer pour avoir des relations sexuelles, et près de 1 % (555 employés) considéraient que « c’était acceptable d’avoir des relations sexuelles avec un enfant ».

Le rapport indique également que l’enquête de l’ONU de 2024, « préoccupante », a révélé une hausse significative de la méfiance envers les dirigeants de l’ONU, avec 6 % des participants (3 700 employés) déclarant ne pas avoir confiance dans la capacité des dirigeants de l’organisation à traiter l’exploitation et les agressions sexuelles, soit le double des 3 % enregistrés en 2023.

Le rapport ajoute : « Cela souligne l’urgence pour les dirigeants de faire preuve d’une direction plus forte, plus claire et plus responsable afin de renforcer la confiance entre le personnel du système des Nations Unies et les communautés qu’il sert. »

Le rapport souligne qu’environ 750 cas de paternité et de soutien à l’enfant ont été signalés depuis 2006, impliquant des membres des forces de maintien de la paix de l’ONU, mais plus de 500 cas sont toujours en suspens.

Il ajoute que toutes les affaires sont renvoyées au pays d’origine des membres des forces de maintien de la paix pour être réglées, mais que la plupart n’ont pas donné lieu à des actions significatives.

Le secrétaire général a appelé les pays à « prendre des mesures décisives » pour tenir leurs ressortissants responsables et garantir que les enfants nés à la suite d’exploitation et d’agression sexuelles bénéficient des droits qui leur sont dus, y compris la nationalité.

Guterres a déclaré : « J’examinerai les moyens de mettre davantage en lumière cette question cruciale et de garantir la responsabilité personnelle des hauts responsables de l’ONU dans le traitement de l’exploitation et des agressions sexuelles. »