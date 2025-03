Ramadan 2025: quels sont les pays qui ont le plus d’heures de jeûne?

Les heures de jeûne pendant le mois de Ramadan 2025 varient d’un pays à l’autre en fonction de leur position géographique et des lignes de longitude et de latitude de chaque pays et ville. Plus un pays est éloigné de l’équateur, au nord ou au sud, plus les heures de jeûne sont longues.

Il est à noter que la durée du jeûne dans chaque pays augmente au fil des jours du mois de Ramadan, avec un écart pouvant atteindre environ une heure, en raison de l’augmentation du nombre d’heures de jour.

Les pays avec les moins d’heures de jeûne au monde

En dehors des pays arabes, il convient de noter que le Chili, situé à l’extrême ouest et sud-ouest de l’Amérique latine, est le pays où les musulmans jeûnent le moins, avec 12h44 de jeûne. En Nouvelle-Zélande, les musulmans jeûnent environ 12h46, tandis qu’en Kenya, les heures de jeûne atteignent 13h15, et en Indonésie et en Ouganda, elles sont de 13h17.

En Malaisie, les habitants jeûnent 13h18, tandis que les habitants des Maldives jeûnent 13h21 et ceux de Brunei jeûnent 13h22. Au Tchad, le jeûne dure 13h31, et avec une différence d’une minute, les habitants du Mali jeûnent pendant 13h32.

Dans les pays du nord de l’Europe, les musulmans jeûnent le plus longtemps, avec un jeûne de 20h30 en Suède, en Norvège et en Finlande, et parfois plus de 21 heures dans certaines régions.

Le début du mois de Ramadan

Il est à noter que l’Égypte, l’Arabie saoudite, le Qatar, Oman, les Émirats arabes unis, la Syrie, le Koweït, Bahreïn, la Palestine, la Libye, la Tunisie, l’Algérie, l’Australie, la Turquie, l’Indonésie et la France ont annoncé que le samedi serait le premier jour de Ramadan, tandis que neuf pays, à savoir le Maroc, Brunei, la Malaisie, les Philippines, le Japon, l’Iran, Singapour, la Thaïlande et le Cambodge, ont déclaré que le dimanche 2 mars 2025 serait le premier jour de Ramadan.