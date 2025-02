Qui est le plus généreux, les hommes ou les femmes ?

Une étude approfondie a révélé une différence significative entre les hommes et les femmes en matière de générosité



Plus de 1000 adultes ont pris part à une expérience utilisant le « jeu du dictateur », une méthode couramment employée par les psychologues et économistes pour observer les comportements.



Les résultats, publiés dans la revue PLOS One, ont montré que les femmes étaient globalement plus généreuses que les hommes.



Dans cette expérience, chaque participant endossait le rôle de « dictateur » et recevait 10 euros, qu’il devait répartir entre lui-même et un autre joueur sélectionné au hasard parmi le groupe.



Le « dictateur » ne connaissait pas l’identité de la personne avec laquelle il serait apparié, ni si c’était un homme ou une femme. De plus, les participants savaient qu’ils joueraient plus tard le rôle du récepteur avec un partenaire différent, ce qui réduisait l’impact de la réciprocité sur leurs choix.



L’étude a montré que, en moyenne, les femmes se montraient plus généreuses que les hommes. Tandis que les hommes optaient fréquemment pour ne rien offrir à leur partenaire, les femmes répartissaient l’argent de façon équitable (50-50).



Plus précisément, les femmes donnaient en moyenne 40 % de plus que les hommes, offrant environ 3,50 euros, contre 2,50 euros pour ces derniers.



L’étude a également révélé que les femmes dotées de meilleures capacités de réflexion étaient généralement moins enclines à faire preuve de générosité.