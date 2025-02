Qu’est-ce qui assure la longévité d’un mariage ?

Une enquête récente menée auprès de 2000 Britanniques mariés depuis plus de dix ans a révélé que l’amitié, la loyauté et l’humour sont les trois facteurs clés pour faire durer un mariage. 80 % des couples ont souligné l’importance de l’amitié, tandis que 58 % ont jugé la loyauté comme étant primordiale, suivie par le sens de l’humour avec 51 %.



En revanche, seulement 41 % des répondants ont considéré que le mariage exclusif (c’est-à-dire être fidèle à un seul partenaire toute sa vie) et regarder la télévision ensemble étaient des aspects essentiels, tandis que l’intimité a été citée en dernier avec 35 %.



D’autres facteurs jugés importants comprennent :



L’humour positif (33 %)

La cuisine partagée (27 %)

Les loisirs communs (21 %)

L’étude a également montré que plus de 56 % des couples estiment que l’importance de la passion dans le mariage est souvent exagérée, bien que des recherches précédentes aient suggéré que faire l’amour environ sept fois par mois pourrait être la clé du bonheur conjugal.



Dans une autre enquête menée en 2023, 43 % des participants ont indiqué que l’absence de secrets entre les partenaires était cruciale pour une relation réussie, tandis que 31 % ont préconisé de ne pas aller se coucher après une dispute.



Une autre étude a mis en évidence que l’âge, les relations passées et les habitudes de tabagisme ont un impact direct sur la durée d’une relation. Il a été observé que les mariages où l’homme est plus âgé que la femme de neuf ans ont deux fois plus de risques de finir par un divorce, et que les mariages précoces, avant 25 ans, sont plus susceptibles d’échouer.



En revanche, les experts ont conclu que des éléments comme le pays d’origine, les antécédents religieux et le niveau d’éducation ne sont pas des facteurs déterminants pour savoir si un couple restera ensemble.