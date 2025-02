Quelles sont les causes des douleurs à l’épaule ?

Les douleurs à l’épaule peuvent être particulièrement handicapantes, limitant les mouvements et affectant la qualité de vie. Mais quelles en sont les origines et comment les soulager ?



Selon le Dr Bastian Markvas, ces douleurs peuvent avoir plusieurs causes, la plus fréquente étant la tension musculaire, souvent due à une mauvaise posture, notamment lors d’une utilisation prolongée de l’ordinateur.



Dépôts calcaires et autres facteurs

Le Dr Markvas souligne également que des dépôts calcaires dans les tendons de l’épaule peuvent être responsables de ces douleurs. Ceux-ci peuvent résulter de troubles circulatoires, de la consommation de nicotine, de microtraumatismes ou encore du vieillissement.



Par ailleurs, l’usure des articulations, qu’elle soit liée à l’âge ou à une blessure comme une fracture, peut aussi entraîner des douleurs à l’épaule.



Quand consulter un médecin ?

Il est recommandé de consulter un professionnel de santé si la douleur persiste plus de deux à quatre semaines, en particulier en présence de symptômes associés comme un gonflement ou une sensation de chaleur.



Prévention des douleurs à l’épaule

Pour réduire les risques de douleurs, il est conseillé de pratiquer une activité physique régulière, en privilégiant des sports doux pour les épaules comme la natation, le cyclisme, la marche et la course. En revanche, les activités sollicitant intensément le haut du corps, comme le tennis ou l’haltérophilie, sont à éviter.



Enfin, adopter une posture correcte en position assise, varier les postures et faire des pauses fréquentes sont des habitudes essentielles pour préserver la santé des épaules.