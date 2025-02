Quelles sont les causes des douleurs à l’épaule ?

Les douleurs à l’épaule peuvent être particulièrement incommodantes, limitant parfois les mouvements.

Mais quelles en sont les principales causes et comment les prévenir ?



Selon le Dr Bastian Markfas, ces douleurs peuvent avoir diverses origines, la plus fréquente étant la tension musculaire, souvent liée à une mauvaise posture, notamment lors d’une utilisation prolongée de l’ordinateur.



D’autres éléments peuvent intervenir, tels que l’accumulation de dépôts calcaires dans les tendons de l’épaule, pouvant résulter de problèmes circulatoires, du tabagisme, de microtraumatismes ou du vieillissement. L’usure articulaire, qu’elle soit liée à l’âge ou à des traumatismes comme une fracture, constitue également une cause fréquente.



Le Dr Markfas recommande de consulter un médecin si la douleur persiste au-delà de deux à quatre semaines, en particulier si elle s’accompagne de symptômes comme un gonflement ou une sensation de chaleur.



Pour prévenir ces douleurs, il est conseillé de pratiquer régulièrement une activité physique adaptée, comme la natation, le cyclisme, la marche ou la course. À l’inverse, les sports sollicitant intensément le haut du corps, tels que le tennis ou l’haltérophilie, sont à éviter. Il est également important de maintenir une bonne posture en travaillant, en variant les positions et en prenant des pauses fréquentes.