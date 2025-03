Quelle est la relation entre le fait de regarder la télévision et certaines maladies ?

Une nouvelle étude a confirmé que regarder la télévision pendant quatre heures ou plus par jour est associé à un risque accru de troubles cérébraux tels que la démence, la dépression et la maladie de Parkinson.

L’étude, publiée dans l’International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, a analysé les données de plus de 473 000 adultes âgés de 39 à 72 ans, enregistrés dans la biobanque du Royaume-Uni.

Les chercheurs ont suivi les participants jusqu’à leur décès, après qu’ils aient été diagnostiqués avec la démence, la maladie de Parkinson ou la dépression. Ils ont également recueilli des informations sur le nombre d’heures passées en dehors du travail, soit en pratiquant une activité physique, en utilisant un ordinateur ou en regardant la télévision.

Comparés aux personnes regardant la télévision moins d’une heure par jour, les participants déclarant la regarder pendant quatre heures ou plus par jour présentaient un risque accru de 28 % de développer une démence, un risque supérieur de 35 % de souffrir de dépression et un risque plus élevé de 16 % de contracter la maladie de Parkinson. Cependant, les personnes déclarant utiliser l’ordinateur de manière modérée, soit entre 30 et 60 minutes par jour, semblaient présenter un risque moindre de ces trois maladies par rapport aux participants ayant déclaré les niveaux les plus bas d’utilisation de l’ordinateur.

Cette étude d’observation repose uniquement sur une analyse des données, ce qui signifie qu’elle ne peut pas prouver que l’excès de temps passé devant la télévision est en lui-même la cause directe de ces maladies, s’il en est un signe précoce ou s’il résulte d’autres facteurs contribuant à ces troubles.