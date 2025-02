Quatre facteurs majeurs expliquant l’augmentation du cancer chez les jeunes

Beaucoup pensent, à tort, que le cancer touche principalement les personnes âgées. Cependant, de récentes données de l’American Cancer Society mettent en lumière une réalité alarmante : les jeunes adultes sont de plus en plus concernés par cette maladie.

Une étude publiée le 21 janvier révèle qu’environ 80 000 personnes âgées de 20 à 39 ans sont diagnostiquées chaque année aux États-Unis, faisant du cancer la cinquième cause de décès dans cette tranche d’âge. Bien que des progrès aient été réalisés grâce au dépistage et à la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), l’incidence du cancer du col de l’utérus chez les femmes de 30 à 44 ans a augmenté de 11 % entre 2013 et 2021.

Le magazine Newsweek a interrogé Tyler Kratzer, chercheur à l’American Cancer Society et co-auteur de l’étude, ainsi que plusieurs spécialistes, afin de mieux comprendre les raisons de cette tendance inquiétante.

Pourquoi le cancer progresse-t-il chez les jeunes ?

D’après Kratzer, les causes de cette hausse chez les jeunes et les adultes d’âge moyen ne sont pas encore totalement élucidées, mais elles semblent être en partie liées à des modifications des comportements de vie.

Le magazine a également échangé avec la Dre Monique Gary, chirurgienne spécialisée dans le cancer du sein en Pennsylvanie, et le Dr Eric Winer, directeur du Yale Cancer Center, sur les facteurs qui pourraient expliquer cette évolution.

Selon la Dre Gary, il est temps de revoir notre perception du cancer et de ne plus le considérer uniquement comme une maladie liée au vieillissement.

1. L’impact de l’alimentation

Le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risque majeurs du cancer. Selon l’American Cancer Society, l’excès de poids est responsable de 5 % des cas de cancer chez les hommes, 11 % chez les femmes et 7 % des décès liés à la maladie aux États-Unis.

De plus, l’alimentation joue un rôle clé : la consommation d’aliments ultra-transformés, en particulier les viandes transformées, ainsi que l’alcool, sont associés à un risque accru de cancer.

2. L’exposition aux substances chimiques

Les produits du quotidien contiennent des perturbateurs endocriniens, des substances qui peuvent interférer avec l’équilibre hormonal du corps. Aujourd’hui, il est difficile d’éviter le plastique, et ces substances chimiques sont également mises en cause dans l’augmentation des cancers.

La Dre Gary explique que ces perturbateurs endocriniens peuvent provoquer des inflammations chroniques, favorisant des troubles tels que la résistance à l’insuline, le syndrome des ovaires polykystiques et les maladies auto-immunes, autant de conditions de plus en plus associées au développement du cancer.

3. La maternité tardive

Les tendances en matière de maternité évoluent, et de plus en plus de femmes aux États-Unis retardent leur première grossesse. Selon Kratzer, ces changements ont un impact sur l’incidence du cancer chez les femmes.

Le Dr Winer, médecin en chef au Smilow Cancer Hospital dans le Connecticut, souligne que la puberté précoce, le fait de ne jamais avoir d’enfant ou d’avoir son premier enfant après 30 ans sont des facteurs de risque du cancer du sein.

4. Un mode de vie sédentaire

La sédentarité est également un élément clé. La Dre Gary souligne que le manque d’activité physique peut influencer le risque de cancer.

Une étude menée par des chercheurs des universités du Colorado Boulder et de Californie Riverside a montré que la génération Y passe en moyenne plus de 60 heures par semaine assise, en raison des trajets quotidiens, des emplois de bureau et du temps passé devant les écrans.