Quand les compliments deviennent un piège sans que l’on s’en rende compte

Rien n’égale la joie d’une mère lorsqu’elle voit son enfant accomplir un petit exploit, et elle le couvre de compliments et d’encouragements. Elle veut qu’il soit confiant, heureux, et qu’il reconnaisse sa propre valeur dans ce monde.



Mais que se passerait-il si certains types de compliments étaient plus nuisibles qu’utiles ? Et si la manière dont vous choisissez vos mots pouvait avoir un impact profond sur sa personnalité, en le construisant pour qu’il devienne fort et indépendant, ou en le rendant fragile, craignant l’échec, voire s’attendant au succès sans effort ?



Les compliments ne sont pas simplement des mots, ils sont un message caché que l’enfant traduit en concepts qui façonnent sa perception de lui-même et du monde. Parfois, les compliments peuvent se transformer en piège, poussant l’enfant vers l’arrogance, l’anxiété de ne pas répondre aux attentes des autres, ou même la perte de motivation pour se développer. Comment alors utiliser les compliments comme outil de construction au lieu de devenir un frein à son potentiel ?



Les compliments excessifs… quand donner devient nuisible



Il est naturel qu’une mère loue son enfant avec amour et fierté, mais l’exagération peut faire perdre à ces paroles leur véritable valeur et créer des attentes irréalistes quant à lui-même et au monde qui l’entoure. Voici quelques erreurs courantes que vous pourriez faire sans le vouloir :



Complimenter sans raison méritée

Lorsqu’un enfant entend des phrases comme « Tu es un génie ! » ou « Tu es le meilleur en tout ! » sans raison valable, il peut commencer à s’attendre à réussir sans effort. Pire encore, il pourrait se sentir découragé lorsqu’il rencontre un véritable défi, pensant qu’il doit être exceptionnel en tout sans difficulté. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la valorisation des efforts et des progrès, et pas seulement des résultats.



Complimenter l’intelligence plutôt que l’effort

De nombreuses études ont montré que complimenter l’intelligence (« Tu es très intelligent ! ») rend l’enfant plus anxieux face à l’échec, car il associe son succès à une capacité innée sur laquelle il n’a aucun contrôle. Tandis que complimenter l’effort (« J’ai aimé la façon dont tu as persévéré pour résoudre ce problème ! ») le rend plus déterminé et prêt à relever des défis.



Complimenter sous condition

« Je suis fière de toi parce que tu as eu la meilleure note ! »… Cette phrase semble positive, mais elle pourrait faire croire à l’enfant que sa valeur ne dépend que de ses réalisations. Il est préférable de dire : « Je suis fière de toi parce que tu as travaillé dur, peu importe le résultat ». Ainsi, vous soutenez sa confiance en lui sans le lier à des comparaisons ou à la performance académique.



Complimenter l’apparence plutôt que les qualités intérieures

Les mères ont souvent tendance à complimenter l’apparence de leur enfant en disant : « Tu es la plus belle fille du monde ! » ou « Quel beau garçon ! » Ce type de compliment peut amener l’enfant à associer sa valeur à son apparence. Il est préférable de se concentrer sur ses qualités fondamentales, telles que la gentillesse, l’intelligence ou la capacité à collaborer.



Faire de mauvaises comparaisons

« Tu es plus intelligent que ta copine ! » ou « Tu es le meilleur joueur de l’équipe ! » Cela peut sembler motivant, mais en réalité, cela pousse l’enfant à une compétition malsaine, l’amenant à mesurer son succès en fonction de sa supériorité sur les autres, plutôt que sur ses progrès personnels.



Comment complimenter votre enfant de manière correcte ?



Complimentez l’effort, pas seulement l’intelligence

Au lieu de dire « Tu es un génie », dites : « J’ai aimé la façon dont tu as résolu ce problème de manière originale ».



Soyez précise dans vos compliments

Plutôt que de dire « Tu es génial », dites : « Je suis fière de toi d’avoir été patient en apprenant à faire du vélo ».



Soyez sincère

N’exagérez pas les compliments, car l’enfant ressent lorsque ceux-ci ne sont pas authentiques, ce qui en diminue la valeur.



Ne faites pas des compliments un moyen de manipulation

Ne les utilisez pas comme une façon de pousser votre enfant à faire quelque chose, comme « Tu es le meilleur enfant du monde si tu finis ton repas ! », cela pourrait lui imposer des conditions nuisibles.



Complimentez les valeurs et qualités positives : telles que la gentillesse, l’honnêteté, la persévérance, au lieu de se concentrer uniquement sur la beauté ou la supériorité.



Les compliments intelligents construisent une personnalité forte, tandis que les compliments aléatoires peuvent semer les graines de l’arrogance, de la peur, voire de la déception. Alors, la prochaine fois que vous complimenterez votre enfant, demandez-vous : est-ce que ces mots lui apportent une confiance réelle ou des attentes irréalistes ? L’encouragent-ils à continuer à apprendre et à se développer, ou lui font-ils craindre l’échec ? Les compliments ne sont pas de simples louanges, mais un moyen de façonner la personnalité de l’enfant, alors choisissez vos mots avec sagesse.