Quand la musique façonne la République : une exposition gratuite aux Archives nationales

Les Archives nationales proposent une plongée inédite dans l’histoire politique et culturelle de la musique avec l’exposition Musique et République, de la Révolution au Front populaire, visible du 26 mars au 14 juillet 2025. À travers des partitions, des documents d’archives et des instruments historiques, cette rétrospective explore comment la musique a accompagné et influencé la construction de la République française.

Depuis la Révolution de 1789, où les chants patriotiques ont contribué à forger un sentiment national, jusqu’au Front populaire de 1936, qui a cherché à démocratiser la culture, la musique a joué un rôle central dans les grands moments de l’histoire politique. L’exposition met en lumière l’évolution de cet art, utilisé tantôt comme un outil de propagande, tantôt comme un moyen de contestation, avec des exemples emblématiques comme La Marseillaise, devenue hymne officiel sous la IIIe République.

L’événement met également en avant la place croissante de la musique dans l’éducation et la vie publique, notamment avec la création du Conservatoire national de musique après la Révolution. Des partitions inédites, des correspondances et des témoignages d’époque révèlent comment l’État a progressivement institutionnalisé la formation musicale pour en faire un levier d’unité nationale et d’émancipation citoyenne.

À travers cette exposition gratuite, les Archives nationales offrent une perspective nouvelle sur le lien profond entre l’art musical et l’engagement politique. Une occasion unique de redécouvrir l’histoire républicaine sous un angle sonore et culturel, accessible à tous les passionnés d’histoire et de musique.