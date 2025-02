Procès de Stéphane Plaza : un verdict attendu sous tension ce mardi

Le tribunal correctionnel de Paris rendra ce mardi 18 février son jugement dans l’affaire de violences conjugales impliquant Stéphane Plaza. L’animateur vedette de M6 est accusé par deux de ses anciennes compagnes de violences physiques et psychologiques entre 2018 et 2022. En janvier dernier, le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende contre lui, dénonçant des comportements allant des insultes et humiliations aux coups portés, en passant par des menaces explicites.

L’affaire a éclaté en septembre 2023 après une enquête de Mediapart relayant les témoignages de plusieurs ex-compagnes de l’animateur. Deux d’entre elles ont déposé plainte, déclenchant une enquête qui a mis en lumière des faits graves, dont une fracture au doigt, des morsures et des propos menaçants. Stéphane Plaza a nié en bloc ces accusations, évoquant des « blagues de mauvais goût » et un manque de contrôle lié à sa « dyspraxie ».

Le procès, initialement prévu en août 2024, avait été reporté à la demande de son avocate, invoquant les « fragilités psychologiques » de son client, cible selon elle d’un « lynchage médiatique ». Lors des audiences, l’animateur a maintenu sa défense, affirmant que les faits rapportés relevaient d’accidents ou de malentendus. Ses avocats ont dénoncé un dossier « sans preuve tangible », tandis que la procureure a insisté sur « un continuum de violences » instauré par l’animateur dans ses relations.

Le verdict de ce mardi pourrait avoir des conséquences importantes pour Stéphane Plaza, dont l’image médiatique est déjà écornée. M6, qui continue à travailler avec lui, n’a pour l’instant pas remis en cause leur collaboration. En parallèle, l’animateur a tenté de faire reconnaître un harcèlement et un cyberharcèlement à son encontre, sans succès pour le moment. Quoi qu’il en soit, ce jugement marquera un tournant dans cette affaire qui a secoué le paysage audiovisuel français.