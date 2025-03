Présidence des Républicains : Barnier soutient Retailleau et entretient le mystère pour 2027

Michel Barnier a annoncé ce vendredi dans Le Figaro qu’il soutiendra Bruno Retailleau dans la course à la présidence des Républicains. L’ancien Premier ministre met en avant leur travail commun à Matignon et la “solidité” de son ex-ministre de l’Intérieur sur des sujets clés : souveraineté nationale, ambition européenne et transition écologique. Sans citer Laurent Wauquiez, l’autre prétendant au poste, Barnier estime néanmoins que la droite aura besoin des deux hommes.

Un soutien de poids et des ambitions voilées

Avec l’appui de Michel Barnier, Bruno Retailleau conforte sa position de favori. Il peut désormais compter sur le soutien de la quasi-totalité des figures majeures de la droite, de Gérard Larcher à Valérie Pécresse en passant par Xavier Bertrand et David Lisnard. Face à lui, Laurent Wauquiez aligne des soutiens plus locaux et des anciens dirigeants du parti, comme Christian Jacob.

Interrogé sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2027, Michel Barnier n’a rien exclu. Il entretient le flou, évoquant toutefois une possible alliance avec Retailleau : “Nous avons déjà travaillé en confiance, en équipe”, souligne-t-il, tout en estimant qu’un futur président issu de la droite devra “organiser sa majorité autour d’une culture du compromis”.

Enfin, sur les tensions franco-algériennes, Barnier se démarque de son ancien ministre. Il plaide pour une ligne de dialogue avec Alger, là où Bruno Retailleau assume une approche plus musclée. Une nuance révélatrice de leurs tempéraments, mais qui n’entrave en rien leur entente politique à l’approche du congrès des 17 et 18 mai.