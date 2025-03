Près de 1 500 artistes tentent leur chance pour chanter dans le métro

À Paris, les castings des Musiciens du Métro attirent toujours plus d’aspirants chanteurs et instrumentistes. Cette année, près de 1 500 artistes, aux profils variés, se sont présentés pour décrocher une accréditation leur permettant de jouer dans les couloirs du métro parisien pendant six mois. Depuis 1997, la RATP encadre ces performances avec un dispositif dédié, devenu un tremplin reconnu pour les jeunes talents. Chaque promotion sélectionne 300 musiciens, choisis après auditions devant un jury mêlant professionnels de la musique et agents de la régie, et parfois des personnalités comme la chanteuse Mentissa ou Freddy Faada.

Le métro, scène ouverte aux performances en tous genres, a vu passer de futurs grands noms comme Zaz, Claudio Capéo ou Keziah Jones. Aujourd’hui encore, les candidats s’y pressent non pour la rémunération – souvent aléatoire – mais pour se confronter à un public réel, parfois indifférent, parfois conquis. « Quand quelqu’un s’arrête et enlève ses écouteurs, c’est une vraie victoire », raconte un duo habitué des souterrains. Certains y voient un moyen de tester leurs compositions, de gagner en visibilité ou d’élargir leur réseau. Les prestations, souvent partagées sur TikTok ou Instagram, leur permettent aussi de se bâtir une audience en ligne.

Au-delà du droit de se produire librement dans les stations, l’accréditation ouvre la porte à d’autres opportunités : concerts dans des festivals partenaires comme Solidays, invitations à des événements culturels ou tournages télévisés. Plus qu’un simple décor sonore du quotidien des voyageurs, les Musiciens du Métro incarnent une scène artistique vivante et accessible, où se croisent passion, ténacité et parfois les premiers pas d’une future carrière.