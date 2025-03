Six règles de savoir-vivre à respecter lors de votre repas en vol

Bien que « la majorité des passagers ne voyagent pas avec des encas, certains apportent leur propre nourriture à bord », comme l’a déclaré Shani Peralta, membre de l’Association des hôtesses de l’air (CWA), dans un entretien avec le New Zealand Herald.

En tant que passager, vous pouvez être amené à emporter votre propre nourriture en avion, peut-être en raison de besoins ou préférences alimentaires, ou parce que vous ne voulez pas payer les frais supplémentaires demandés par certaines compagnies aériennes pour des options alimentaires plus diversifiées.

Cependant, manger en altitude peut parfois poser des problèmes gênants pour les passagers et embarrasser les voyageurs, au point de vous faire réfléchir sur ce que vous devez emporter avec vous. Il est donc important de connaître les règles de savoir-vivre à suivre avant de commencer à manger en vol pour ne pas devenir le passager le plus gênant de votre vol.

Règles concernant la nourriture personnelle à bord de l’avion

Selon le site spécialisé Aviation Online, il convient de respecter les règles de la Transportation Security Administration (TSA) avant d’apporter des aliments à bord des avions :

• Liquides et gels : Les règles relatives au transport des liquides et gels concernent des produits tels que « la sauce salade, le beurre de cacahuète, le yaourt », et ne doivent pas dépasser 100 millilitres (3,4 onces ou environ 96 grammes), devant être placés dans un seul sac transparent et refermable. Les exceptions concernent les aliments pour enfants et les produits médicaux nécessaires.

• Aliments solides : Vous pouvez emporter des aliments solides dans votre bagage à main ou vos effets personnels, mais il est recommandé de vérifier les règles spécifiques de votre compagnie aérienne et de consulter les restrictions applicables à votre destination, car certains pays ont des réglementations strictes concernant l’importation de produits alimentaires.

• Objets tranchants : Il est important de couper et préparer les aliments nécessaires avant de monter dans l’avion, et d’éviter d’emporter des aliments qui nécessitent une découpe avec un couteau tranchant ou d’autres objets interdits.

Règles de savoir-vivre pour manger à bord

Manger à 35 000 pieds nécessite des compétences et des règles de savoir-vivre pour éviter des erreurs telles que les odeurs dérangeantes, les éclaboussures et les miettes. Jacqueline Whitmore, experte en étiquette et ancienne hôtesse de l’air, a donné six conseils pour adopter une bonne attitude pendant le repas à bord, afin de garantir une expérience agréable sans déranger les autres passagers :