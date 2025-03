Prenez vos places : le prêtre DJ Padre Guilherme va mixer près d’Arras 

Cet été, le Green Way Festival revient les samedi 28 et dimanche 29 juin 2025 dans le cadre exceptionnel de l’abbaye du Mont-Saint-Eloi, à deux pas d’Arras (Pas-de-Calais). Au programme : deux jours de musique électro portés par des artistes renommés tels que Bakermat, Henri PFR, Julian Jordan ou encore Avaion. Mais c’est un invité hors du commun qui fait déjà le buzz : Padre Guilherme, DJ international… et prêtre catholique !

De la messe à la scène électro

Padre Guilherme, de son vrai nom Guilherme Peixoto, est un phénomène venu tout droit du Portugal. À cinquante ans, il partage son temps entre la vie spirituelle de sa paroisse et les plus grands festivals électro européens. Une double vie assumée avec passion depuis presque 20 ans. Tout commence quand, confronté à des difficultés financières dans son église du nord du Portugal, le prêtre décide d’ouvrir un bar pour sauver les comptes de sa paroisse. Il prend alors les commandes des platines pour créer une ambiance festive. Cette initiative originale rencontre immédiatement le succès. Motivé par cette révélation, Guilherme rejoint ensuite une école de DJ et sa carrière décolle rapidement.

Une star inattendue suivie par plus d’un million de fans

Padre Guilherme s’est imposé comme une véritable star sur les réseaux sociaux : son compte Instagram dépasse désormais 1,1 million d’abonnés. Enchaînant les sets à Lisbonne, Bruxelles, ou encore Ibiza, le prêtre DJ séduit un public toujours plus nombreux grâce à son style unique, mêlant rythmes électro dynamiques et influences spirituelles assumées. Le Green Way Festival frappe fort en proposant cet invité atypique. L’abbaye du Mont-Saint-Eloi, riche d’histoire spirituelle, est donc le cadre idéal pour accueillir Padre Guilherme. Un concert unique en son genre, qui promet une expérience inoubliable, entre musique festive et inspiration divine. Les billets sont déjà disponibles en ligne. Un conseil : réservez vite, car cette rencontre musicale hors norme risque d’afficher complet rapidement !