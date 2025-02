Prada Ramadan et l’Aïd al-Fitr : une collection aux détails riches

La collection spéciale de Prada pour le Ramadan et l’Aïd al-Fitr 2025 se distingue par un mélange magnifique de simplicité et de décoration, alliant matériaux luxueux et formes élégantes pour satisfaire les goûts des hommes et des femmes. Cette collection se caractérise par des couleurs naturelles et vives, avec des robes longues en soie et des jupes ornées de broderies en sequins et en cristaux dans la collection féminine, ainsi que des robes chemises rayées ou unies portées avec des pulls oversize. Les manteaux en soie sont dotés de colliers en fourrure, leur donnant une touche moderne. Les célèbres sacs Prada comme le « Galleria » et le « Panier », en cuir Saffiano, sont proposés dans des nuances de couleurs chaudes et pastel, agrémentés d’accessoires en cuir au style floral. Les sandales en soie et les talons hauts, ainsi que les chaussures en cuir décorées de clous, ajoutent des touches distinctives aux looks. Quant à la collection masculine, elle comprend des vestes et pantalons casual élégants, des chemises ornées de motifs floraux raffinés, des polos décorés de lignes colorées, ainsi que des sandales en cuir, des chaussures en daim et des mocassins en velours.