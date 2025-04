Prada avale Versace : un rapprochement historique dans la mode italienne

La maison Prada vient d’annoncer le rachat total de sa rivale Versace pour 1,25 milliard d’euros. Une opération symbolique, à contre-courant des tendances récentes, qui pourrait redessiner le paysage du luxe européen.

Une fusion inattendue face à la domination française

Jeudi 10 avril, la maison de couture italienne Prada a dévoilé avoir signé un accord définitif avec le groupe américain Capri Holdings pour acquérir 100 % de Versace. Le montant de la transaction s’élève à 1,25 milliard d’euros, une somme qui reflète l’ambition de constituer un pôle de luxe italien capable de rivaliser avec les géants du secteur tels que LVMH ou Kering. « Nous sommes ravis d’accueillir Versace au sein du groupe Prada et de construire un nouveau chapitre pour une marque avec laquelle nous partageons un engagement fort en matière de créativité, d’artisanat et d’héritage », a déclaré Patrizio Bertelli, président de Prada. Ce rachat va à rebours d’une tendance de fond qui a vu bon nombre de marques italiennes, comme Gucci, Fendi ou Bottega Veneta, tomber dans l’escarcelle de groupes français. Il symbolise une volonté de résistance italienne dans l’univers du luxe, alors que l’industrie connaît une phase de turbulences, entre ralentissement de la demande mondiale et pression géopolitique croissante.

Une maison mythique et une passation orchestrée

Capri Holdings avait acquis Versace en 2018 pour 1,83 milliard d’euros, espérant redonner un souffle international à la marque. Mais la conjoncture actuelle, marquée par une baisse des ventes et des tensions commerciales – notamment avec les États-Unis –, a contraint le groupe à céder avec une décote. Prada en profite pour renforcer son empire, qui comptera désormais une marque de plus de 45 ans d’histoire, reconnue pour son glamour outrancier, ses robes provocantes et son héritage iconique. Fondée en 1978 par Gianni Versace, la maison avait été reprise en 1997 par sa sœur Donatella, à la suite de l’assassinat tragique du créateur. Elle a marqué de son empreinte plusieurs décennies de mode, jusqu’à annoncer son départ le 1er avril dernier. Le flambeau a été confié à Dario Vitale, ancien directeur de Miu Miu, la ligne avant-gardiste de Prada, signe avant-coureur de l’opération en cours. L’accord a été validé par les conseils d’administration des deux groupes, et la finalisation de la transaction est attendue pour le second semestre 2025. Ce rapprochement stratégique pourrait bien annoncer une nouvelle ère dans la rivalité ancestrale entre Milan et Paris sur la scène du luxe mondial.