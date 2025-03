Pourquoi les grandes puissances se battent-elles pour la possession des métaux rares?

L’aigle américain et le dragon chinois se battent pour contrôler les métaux rares de la Terre. Alors que le président américain Donald Trump fait pression sur l’Ukraine pour obtenir la moitié de ses réserves de métaux rares, une démarche qui pourrait échouer après son échange tendu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche, il cherche également à acheter le territoire du Groenland, riche en métaux rares, tandis que l’influence de la Chine grandit en Afrique, riche en métaux rares.

Les métaux rares (métaux des terres rares) sont constitués d’environ 17 éléments chimiques extraits de la croûte terrestre. L’US Geological Survey classe 50 minéraux comme étant d’une importance capitale, dont plusieurs types de métaux rares, le nickel et le lithium.

Les grandes puissances se précipitent pour posséder des métaux rares, car ils sont utilisés dans au moins 200 types d’industries modernes telles que la défense, les appareils électroniques de haute technologie, l’espace, l’énergie verte et les produits médicaux. Par exemple, un iPhone utilise environ 7 éléments rares.

L’institut Global Market Insights a estimé la taille du marché mondial des métaux rares à environ 15,3 milliards de dollars en 2023, et il devrait atteindre 30,1 milliards de dollars d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé supérieur à 10,8%. De même, Mordor Intelligence a estimé la taille du marché des terres rares à environ 175,03 kilotonnes en 2024, et il devrait atteindre 214,89 kilotonnes en 2029. Une étude publiée par la Brookings Institution a prévu que la demande mondiale de métaux rares augmenterait pour atteindre 315 000 tonnes par an en 2030, contre 125 000 tonnes en 2021.

Statista, un organisme américain de recherche de marché, a publié un rapport montrant où se trouvent les plus grandes réserves de terres rares dans le monde, comprenant 10 pays, la Chine en tête, suivie des États-Unis en septième position.

Chine et Ukraine

Les données de l’US Geological Survey montrent que la Chine possède les plus grandes réserves de terres rares au monde, avec environ 44 millions de tonnes, représentant environ 40% des réserves mondiales connues. Le Vietnam occupe la deuxième place avec un total de 22 millions de tonnes, le Brésil la troisième place avec 21 millions de tonnes, la Russie la quatrième avec environ 10 millions de tonnes, et l’Inde la cinquième avec 6,9 millions de tonnes.

Anna Fleck, chercheuse en sciences des données chez Statista, explique : « Bien que les entreprises groenlandaises se soient d’abord tournées vers la Chine pour investir dans l’exploitation minière, les projets ont été suspendus après les élections du Groenland en 2021. Les électeurs ont décidé que, bien que l’exploitation minière puisse être un moyen d’obtenir un plus grand développement économique et même d’atteindre l’indépendance vis-à-vis du Danemark, les coûts environnementaux et le bouleversement potentiel des pratiques traditionnelles l’emporteraient sur les avantages. »

Un rapport des Nations Unies indique que l’Ukraine possède 21 éléments parmi les 30 matières identifiées par l’Union Européenne comme étant des « matières premières critiques », représentant environ 5% des réserves mondiales.

Selon les données de l’Autorité géologique ukrainienne, l’Ukraine possède des gisements de 22 des 34 minéraux jugés cruciaux par l’Union Européenne, y compris le lithium (500 000 tonnes de réserves), le cobalt, le scandium, le graphite (20% des ressources mondiales), le tantale, le niobium, ainsi que le titane, dont l’Ukraine possède les plus grandes réserves en Europe, représentant 7% des réserves mondiales. L’Ukraine possède également l’une des plus grandes réserves d’uranium d’Europe et figure parmi les dix plus grands producteurs mondiaux de ce minerai, extrait de trois mines dans la région de Kirovohrad, produisant 2% de la concentration mondiale d’uranium, et répondant à environ 30% des besoins de ses centrales nucléaires.

Empereurs des métaux rares arabes