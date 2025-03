Pourquoi le choléra se propage-t-il dans les zones de guerre ?

Le choléra est une maladie qui se manifeste souvent sous forme de pandémie, affectant des centaines à des milliers de personnes sur de vastes zones. Il est fréquent que cela se produise pendant les périodes de guerre. Pourquoi ?



Le choléra est connu depuis des siècles, et sa première pandémie mondiale a été enregistrée au XIXe siècle. Depuis lors, six pandémies ont causé la mort de millions de personnes dans le monde. La pandémie actuelle (la septième) a commencé en Asie du Sud en 1961 et continue d’affecter les populations à travers le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



Le choléra, causé par la bactérie Vibrio cholerae, semble être une maladie particulièrement sensible aux conflits.



Les principaux facteurs de risque du choléra sont la pauvreté, la surpopulation, de mauvaises conditions d’hygiène, les aliments contaminés et le manque d’eau potable sûre, des conditions qui ressemblent beaucoup aux conséquences des guerres et des combats.



Le choléra survient dans :



Les pays en guerre ou en proie à des troubles civils.



Les situations de grands déplacements de populations, où les camps temporaires hébergent un grand nombre de réfugiés dans de mauvaises conditions.



Après la guerre, lorsque de nombreuses personnes retournent chez elles, exerçant une pression excessive sur les infrastructures nationales déjà fragiles.



Les pays où les taux de malnutrition, de réfugiés et de mortalité infantile sont plus élevés.



Les pays ayant des infrastructures d’eau et d’assainissement moins adaptées.



Qu’est-ce que le choléra ?



Le choléra est une infection diarrhéique aiguë causée par la consommation de nourriture ou d’eau contaminée par la bactérie Vibrio cholerae. Il constitue une menace mondiale pour la santé publique, indiquant des inégalités et un manque de développement social et économique. L’accès à l’eau potable, aux services d’assainissement et aux pratiques d’hygiène de base est essentiel pour prévenir le choléra et d’autres maladies d’origine hydrique, selon l’OMS.



La plupart des personnes atteintes du choléra souffrent de diarrhées légères à modérées et peuvent être traitées par une solution de réhydratation orale (SRO). Cependant, la maladie peut se développer rapidement, ce qui rend le début du traitement crucial pour sauver des vies. Les patients souffrant de formes graves nécessitent des perfusions intraveineuses, des solutions de réhydratation orale et des antibiotiques.



Les pays doivent disposer d’une surveillance épidémiologique et en laboratoire efficace pour détecter rapidement les épidémies et y répondre.



Symptômes du choléra



Le choléra peut entraîner une diarrhée aqueuse aiguë grave, pouvant être fatale en quelques heures si elle n’est pas traitée. La plupart des personnes infectées par Vibrio cholerae ne présentent pas de symptômes, mais elles peuvent transmettre la bactérie par leurs selles pendant une période allant de 1 à 10 jours. Les symptômes apparaissent entre 12 heures et 5 jours après l’infection.



La plupart des personnes atteintes de la maladie présentent des symptômes légers à modérés. Une minorité des patients souffre d’une diarrhée aqueuse aiguë grave et d’une déshydratation menaçant leur vie.



Souches de Vibrio cholerae



Seules deux groupes sérologiques, « O1 » et « O139 », sont responsables des épidémies de choléra. Vibrio cholerae « O1 » a été à l’origine de toutes les récentes épidémies de choléra. Vibrio cholerae « O139 » a causé des épidémies en Asie par le passé, mais il n’a été détecté récemment que dans des cas isolés. Il n’y a pas de différence dans la maladie causée par ces deux groupes sérologiques.



Les épidémies de choléra se produisent régulièrement dans certains pays. Dans d’autres pays, elles sont moins fréquentes et peuvent prendre des années entre chaque cas. Le choléra est lié à un accès limité à l’eau potable, à des installations d’assainissement de base et à de mauvaises pratiques d’hygiène. Cela peut être dû à des conflits, au déplacement des populations, à des phénomènes climatiques tels que des cyclones, des inondations ou des sécheresses, ainsi qu’à un manque d’investissement dans la maintenance et l’amélioration des services d’eau et d’assainissement et des infrastructures.



Le nombre de cas de choléra rapportés à l’OMS a continué d’augmenter ces dernières années. En 2023, l’OMS a signalé 535 321 cas et 4 007 décès provenant de 45 pays.



La prévention et le contrôle du choléra impliquent une combinaison de renforcement de la surveillance, d’amélioration des services d’eau et d’assainissement, de communication sur les risques, de participation communautaire, d’amélioration de l’accès à un traitement de qualité et de campagnes de vaccination orale contre le choléra.



La solution à long terme pour lutter contre le choléra réside dans le développement économique, l’approvisionnement en eau potable pour tous, des services d’assainissement de base et de bonnes pratiques d’hygiène.



Les interventions en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène aident à prévenir de nombreuses maladies d’origine hydrique, dont le choléra, et contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable. Lors des épidémies de choléra, la mise en œuvre d’activités en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène peut réduire la transmission de la maladie. Ces activités comprennent l’amélioration des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans les établissements de santé, le suivi de la qualité de l’eau, la distribution de fournitures d’eau, d’assainissement et d’hygiène aux communautés locales et la promotion des pratiques d’hygiène préventive.



Traitement du choléra



Le choléra est une maladie facile à traiter. La plupart des personnes atteintes peuvent être traitées avec succès par l’administration immédiate d’une solution de réhydratation orale (SRO). Les patients souffrant de déshydratation sévère risquent de mourir de la déshydratation et ont besoin de perfusions intraveineuses rapides. Ils reçoivent également une solution de réhydratation orale et des antibiotiques. Les patients souffrant de conditions sous-jacentes ou de maladies associées peuvent nécessiter des soins supplémentaires dans des centres de traitement spécialisés. Le taux de mortalité dans les centres de traitement doit rester inférieur à 1 %.



L’accès communautaire à la solution de réhydratation orale (SRO) est essentiel pendant les épidémies de choléra. L’administration systématique d’antibiotiques pour la prévention du choléra (prévention chimique) n’est pas recommandée en raison de son absence d’efficacité prouvée dans la réduction de la transmission. Le choléra pourrait contribuer à la résistance aux antimicrobiens.