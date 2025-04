Pourquoi des millions de DVD deviennent aujourd’hui illisibles

En moins de vingt ans, des millions de DVD ont commencé à se détériorer, jusqu’à devenir complètement inutilisables. Une mauvaise surprise pour les cinéphiles, mais aussi une alerte sérieuse pour la conservation du patrimoine audiovisuel.

Une usure prématurée, bien loin des promesses initiales

C’est un constat amer pour les amateurs de films en support physique. Selon RTL, de nombreux DVD, parfois achetés il y a moins de vingt ans, sont aujourd’hui illisibles. Warner Bros a admis que ses modèles produits entre 2006 et 2008 présentent une panne prématurée. Même Sony, qui annonçait à l’époque une durée de vie de cent ans pour ses disques, se voit contredit par les faits. En cause, plusieurs facteurs : une détérioration des matériaux lors de la fabrication, des rayures accumulées, une exposition prolongée aux UV ou encore une simple usure naturelle. Résultat, certains disques se figent ou deviennent totalement inutilisables en cours de lecture. Sur les forums spécialisés, les signalements se multiplient : Blade Runner, 2001, l’Odyssée de l’espace, Le Magicien d’Oz… des centaines de titres seraient touchés.

Vers une perte irréversible du patrimoine cinématographique ?

Face à cette défaillance, Warner propose un programme d’échange. Il est possible de réclamer un dédommagement ou un nouveau DVD. Mais là encore, tout dépend des droits : certaines œuvres ne sont plus éditées ou n’appartiennent plus à l’éditeur d’origine. À la place, un film de valeur équivalente est proposé… ce qui ne satisfait pas toujours les collectionneurs. Ce phénomène soulève une inquiétude plus large : celle de la sauvegarde du patrimoine cinématographique. À l’heure où les plateformes de streaming dictent l’accès aux œuvres, le DVD représentait une garantie de conservation, une trace durable entre les mains des passionnés. Mais cette illusion de pérennité s’effondre peu à peu. Comme pour les vinyles ou les CD, le support physique était vu comme une protection contre l’obsolescence. Aujourd’hui, cette promesse vacille. Et avec elle, une part précieuse de la mémoire culturelle mondiale.