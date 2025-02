Pour prendre soin de votre cœur… Éliminez 3 aliments de votre alimentation

Les maladies cardiaques figurent parmi les principales causes de mortalité dans de nombreux pays, et une alimentation saine peut jouer un rôle clé pour améliorer la condition des personnes atteintes de maladies cardiaques.

Certaines études indiquent qu’il existe des ajustements simples à apporter à votre régime alimentaire, qui peuvent vous aider à atteindre un état de santé stable plus rapidement en tant que personne souffrant de problèmes cardiaques.

L’une des étapes les plus simples consiste à éliminer certains aliments qui sont particulièrement nuisibles à votre cœur (ou à les limiter sévèrement). Les cardiologues et nutritionnistes recommandent vivement de retirer 3 aliments de votre alimentation dès que possible, tout en suggérant des alternatives saines, selon le Huffington Post américain.

Bacon

Tous les experts s’accordent à dire que pour prendre soin de votre cœur, il est essentiel de supprimer le bacon de votre alimentation.

Michelle Rothenstein, nutritionniste spécialisée dans la prévention des maladies cardiaques, a expliqué : « La méthode de préparation du bacon peut nuire à la santé cardiaque. »

Elle a ajouté : « Le traitement du bacon avec du nitrite de sodium, ainsi que sa forte teneur en sodium, peut augmenter la pression artérielle, tandis que certains composés formés pendant la cuisson, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les amines hétérocycliques, provoquent une inflammation et des dommages aux vaisseaux sanguins, ce qui augmente le risque de maladies cardiaques. »

Le Dr Samaneh Starah Shinas, cardiologue aux États-Unis, a précisé que toute personne soucieuse de la santé de son cœur doit être particulièrement prudente avec les viandes transformées, ainsi que les viandes rouges.

Il a ajouté : « Les personnes consommant régulièrement des repas riches en viandes rouges, notamment celles contenant des viandes fortement transformées, présentent un risque accru de maladies cardiaques, de troubles vasculaires, d’obésité et de mortalité. Ces produits contiennent des ingrédients tels que le sodium et les nitrites, et le bacon est particulièrement riche en sel, graisses saturées, cholestérol, fer héminique, hydrocarbures aromatiques polycycliques et amines hétérocycliques. »

Pain blanc

Tous les types de pain blanc disponibles dans les supermarchés peuvent être très mauvais pour votre cœur, selon Rothenstein.

Elle a précisé : « Le pain blanc, avec son indice glycémique élevé et son faible apport en nutriments et en fibres par rapport aux céréales complètes, peut entraîner une élévation rapide du taux de sucre dans le sang, une résistance à l’insuline et une prise de poids, augmentant ainsi le risque de maladies cardiaques et de complications associées. »

Le Dr Daniel Lugr, cardiologue à l’hôpital universitaire Rush de Chicago, a confirmé cette information.

Frites

Les frites ne sont en rien bénéfiques pour la santé de votre cœur. Le Dr Starah Shinas a détaillé : « Lorsque les aliments sont frits, leur contenu nutritionnel change, l’aliment perd de l’eau et absorbe des graisses. Dans le cas des frites, l’huile est souvent réutilisée, ce qui fait perdre des graisses insaturées et augmenter les graisses trans. De plus, elles sont souvent recouvertes de sel, et une consommation excessive de sodium est liée à l’hypertension et aux maladies cardiaques. »

Il a ajouté que la consommation régulière d’aliments frits est liée à un risque accru de maladies coronariennes, d’hypertension et d’obésité.

Que manger à la place ?

Les experts recommandent vivement d’augmenter la consommation de légumineuses, telles que les lentilles, les pois chiches et les haricots. Riches en fibres saines, elles favorisent la satiété, régulent le transit intestinal et nourrissent les bonnes bactéries intestinales. De plus, elles se cuisinent facilement en grandes quantités, ce qui les rend idéales pour toute la semaine.

Rothenstein recommande également : « Si vous pouvez intégrer des graines de lin et des amandes dans votre alimentation, c’est une excellente option. Ces aliments sont riches en composés aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, qui soutiennent la santé cardiaque en réduisant le stress oxydatif et l’inflammation. Ces composés, ainsi que des nutriments comme la vitamine E, l’acide alpha-linolénique et le magnésium, aident à améliorer le cholestérol, à réguler la pression artérielle et à maintenir la santé des vaisseaux sanguins, apportant ainsi des bénéfices protecteurs pour le cœur. »