Pour les personnes anxieuses... 3 stratégies de pensée pour empêcher l'anxiété de contrôler vos pensées

Parfois, nous compliquons ce que nous devons faire pour améliorer notre santé mentale. Cependant, en nous concentrant sur les modèles de pensée anxieuse courants dans notre vie quotidienne, nous pouvons apporter des améliorations tangibles sans nous sentir accablés, selon un rapport publié sur le site « Psychology Today ».

Le rapport propose des étapes pour soulager l’anxiété, cultiver une pensée équilibrée et réduire le stress quotidien.

Et si ils pensaient du bien de moi ? L’anxiété nous pousse souvent à supposer que les gens portent des jugements négatifs à notre égard. Par exemple, vous pourriez remarquer quelqu’un vous jeter un coup d’œil furtif dans une salle de sport pendant que vous faites de la course lente sur un tapis de course, et vous pourriez penser : « Peut-être se demandent-ils pourquoi je suis encore si lent alors que je viens depuis des mois. »

Lorsque vous vous précipitez pour supposer que quelqu’un a une pensée négative à votre sujet, pensez à la possibilité qu’il puisse penser quelque chose de positif, comme la constance de votre présence ou vos chaussures élégantes.

L’objectif de cet exercice n’est pas d’avoir raison, mais de souligner que vous ne savez pas ce que l’autre personne pense – et que vous ne pouvez probablement pas le savoir.

Obliger votre esprit à penser à une idée positive spécifique est plus puissant que de simplement admettre l’incertitude de la situation. En pensant à une interprétation positive ou neutre de ce regard, vous vous apprenez à considérer que cette possibilité est aussi probable, ou du moins possible.

Et si ce n’était pas si grave ? Nous traversons souvent des situations quelque peu négatives, comme lorsque l’on nous demande de refaire un travail parce que nous avons mal compris ce que le client voulait. Dans ces moments-là, il est facile de commencer à amplifier les choses. Vous pourriez supposer que la situation deviendra un gros problème nécessitant une solution, ou laissera une impression négative durable.

Pensez à la question suivante : « Et si cette situation n’était pas si grave ? Comment souhaiterais-je que cela se passe ? Combien de stress aurais-je investi si j’avais une boule de cristal et savais que tout allait bien se passer ? »

Dans de nombreuses situations négatives, nous avons l’opportunité de démontrer des qualités positives comme l’ouverture d’esprit et l’adaptabilité, ou de perfectionner nos compétences en résolution de problèmes. Résoudre un petit problème de manière efficace pourrait être une chance de créer une impression positive ou de renforcer la confiance dans une relation.

Leurs comportements peuvent être plus liés à eux qu’à moi Une des distorsions cognitives fréquentes, surtout chez les personnes sujettes à l’anxiété, est de croire que le comportement d’une autre personne a quelque chose à voir avec vous, ou qu’il juge vos choix.

Par exemple, alors que vous êtes assis sur le bord du terrain à regarder l’entraînement de votre enfant au football, un autre parent aide son enfant aîné avec ses devoirs de mathématiques.

Vous sautez à l’idée suivante : « Ils pensent que je néglige (Sam), et que je devrais l’aider moi-même avec ses devoirs. »

Dans ces situations, il est utile d’imaginer des explications au comportement de l’autre personne qui ne vous concernent pas. Par exemple, peut-être que l’autre parent s’ennuie et cherche une activité pour se divertir, ou peut-être qu’il aimait les mathématiques lorsqu’il était enfant et veut montrer ses compétences.

Encore une fois, il est souvent préférable d’imaginer une explication spécifique pour le comportement de l’autre, plutôt que de vous rappeler de manière générale : « Ils ne pensent pas à cela ». Imaginer un scénario particulier qui pourrait expliquer le comportement de l’autre, comme le fait qu’il aime les mathématiques ou qu’il s’ennuie, est un meilleur exercice pour obliger votre esprit à penser de manière plus objective.

Quand quelqu’un pense sincèrement du mal de vous, demandez-vous quelles circonstances l’ont poussé à cela. Pourquoi ce jugement négatif pourrait-il être compréhensible ? Par exemple, si quelqu’un vous critique pour élever votre enfant avec un régime végétalien, cela pourrait être parce qu’il connaît un autre parent qui n’a pas bien surveillé les besoins nutritionnels (comme les niveaux de fer) – ce que vous vous assurez de faire. Son jugement découle d’une inquiétude fondée sur son expérience, même si elle ne s’applique pas à votre situation.

Construire un cerveau plus équilibré

Comme on dit, « les neurones qui s’activent ensemble, se connectent ensemble ». En répondant aux événements ambigus ou légèrement négatifs avec une pensée équilibrée, nous construisons un cerveau plus équilibré.

Les changements de pensée mentionnés ici sont essentiels, mais ils reflètent les schémas de pensée anxieuse les plus courants dans la vie quotidienne. C’est pourquoi ces schémas sont importants à changer.

Si vous avez un enfant ou un adolescent anxieux dans votre vie, pensez à lui enseigner ces changements. Cela l’aidera à reconnaître les opportunités de modifier sa pensée et à approfondir votre compréhension de ces schémas. Ces petites modifications, bien qu’efficaces, ne réduisent pas seulement l’anxiété immédiatement, mais reprogramment progressivement votre esprit pour faire face à l’incertitude avec plus d’équilibre et de flexibilité.