Pour la première fois, Microsoft lance l’application de l’assistant intelligent Copilot sur les ordinateurs Apple

Microsoft a annoncé la mise à disposition de son assistant intelligent basé sur l’intelligence artificielle, Copilot AI, sous forme d’application autonome pour les ordinateurs Mac d’Apple.

À partir d’hier, jeudi, une application portant le nom Copilot est disponible sur le Mac App Store pour les ordinateurs Mac.

Auparavant, Copilot, qui inclut des modèles d’intelligence artificielle de Microsoft et OpenAI, était uniquement accessible aux utilisateurs des appareils iPhone et « iPad » d’Apple, selon un rapport du site spécialisé 9TO5Mac, consulté par Al Arabiya Business.

L’application Copilot pour le système d’exploitation macOS nécessite que l’ordinateur fonctionne avec la version macOS 14.0 ou une version plus récente, et soit équipé d’une puce Apple M1 ou plus récente.

L’application ne prend pas en charge les ordinateurs Mac utilisant des processeurs Intel.

Microsoft a lancé l’application jeudi aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Les fonctionnalités de l’application Copilot pour Mac semblent quasiment identiques à l’expérience de la version web de l’assistant intelligent, mais la différence réelle réside dans le fait que l’application Mac inclut un raccourci clavier pour activer l’assistant intelligent en utilisant les touches Command+Space du clavier.