À quoi ressemblait Mozart? Une impressionnante reconstruction de son visage vous donne la réponse!

Une équipe de scientifiques est parvenue à reconstruire le visage du célèbre compositeur Wolfgang Amadeus Mozart en utilisant un crâne qui serait le sien, dans le but de révéler ses véritables traits, restés mystérieux pendant de nombreuses années. Il est bien connu que les portraits de Mozart qui nous sont parvenus sont très rares, souvent incomplets ou datant de son enfance, tandis que la plupart des images célèbres de lui ont été réalisées bien après sa mort.

En 1962, le musicologue Alfred Einstein a déclaré que « Mozart n’a laissé derrière lui que peu de traces, se résumant à quelques portraits qui ne se ressemblent même pas entre eux ».

Ce projet a été dirigé par Cicero Moraes, expert en reconstruction faciale médico-légale, qui a dirigé une équipe internationale utilisant des technologies modernes pour reconstituer les traits de Mozart. Moraes a expliqué qu’il avait découvert le crâne par hasard lors d’un autre projet, précisant que son équipe travaille sur cette reconstruction depuis plus d’une décennie, tout en soutenant des équipes de médecine légale et en recréant les visages de personnages historiques.

L’équipe a commencé par une reconstruction virtuelle du crâne en utilisant des images de référence spatiales. Bien que la mâchoire inférieure et certaines dents aient été perdues, ils ont pu compléter les traits du visage grâce à des données statistiques et des caractéristiques anatomiques. Ils ont utilisé diverses techniques, notamment l’analyse de l’épaisseur des tissus mous et des mesures du nez, des oreilles et des lèvres, basées sur des données provenant de centaines d’adultes européens.

L’équipe a également eu recours à la technique de la « déformation anatomique », en ajustant numériquement le crâne d’un donneur virtuel pour qu’il corresponde aux dimensions du crâne attribué à Mozart. Ces efforts ont abouti à la création d’un buste révélant son visage, avec des détails minutieux comme la coiffure et les vêtements correspondant à la mode de son époque.

Moraes a affirmé que le visage reconstitué apparaissait « fin » et correspondait à deux portraits rares de Mozart réalisés de son vivant : l’un peint par Joseph Lange en 1783, que son épouse Constance avait décrit comme « le meilleur portrait de lui », et l’autre dessiné au crayon par Dora Stock en 1789. En revanche, le célèbre portrait peint par Barbara Krafft en 1819, soit 28 ans après sa mort, reste sujet à controverse quant à sa fidélité.

L’authenticité du crâne fait encore débat, car il aurait été exhumé dix ans après la mort de Mozart, lorsqu’un fossoyeur se serait souvenu de l’endroit approximatif de son enterrement anonyme à Vienne. Depuis lors, le crâne a changé de propriétaire à plusieurs reprises avant d’être offert au musée Mozart de Salzbourg en 1902.

Les études scientifiques ont donné des résultats contradictoires sur l’attribution du crâne à Mozart, mais Moraes souligne que « le crâne présente des caractéristiques compatibles avec les portraits de Mozart de son vivant », ajoutant ainsi encore plus de mystère à l’affaire.

Dans un commentaire, Moraes a déclaré : « Je suis un passionné de musique classique, j’en écoute tous les jours, et il m’arrive souvent de tomber sur des morceaux de Mozart dans ma playlist. » Pour rappel, Mozart est décédé à Vienne le 5 décembre 1791, à l’âge de 35 ans, et la cause exacte de sa mort reste inconnue.