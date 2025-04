Angie Postecoglou : «L’intelligence artificielle va dominer le football !»

Angie Postecoglou, l’entraîneur de Tottenham Hotspur, a exprimé son mécontentement concernant le temps perdu à cause de la technologie de l’arbitrage vidéo, qui a annulé un but de Pape Sarr lors de la défaite 1-0 contre Chelsea, jeudi, en Premier League.

Il a ajouté que l’intelligence artificielle allait bientôt prendre le contrôle du jeu.

La technologie vidéo a demandé à l’arbitre Craig Pawson de revoir le but égalisateur marqué par Sarr à la 69e minute, et au final, il a annulé le but en raison d’une faute d’un joueur de Tottenham pendant la construction de l’attaque.

Postecoglou a déclaré aux journalistes après le match : « L’intelligence artificielle va bientôt gérer les matchs. Il pourrait être préférable de se passer des joueurs lorsque des génies inventent des jeux qui ne nécessitent plus leur participation à un moment donné, car les arbitres ne remplissent plus leur rôle. Que je considère cela comme une erreur ou non, peu importe. La technologie vidéo est intervenue à cause d’une erreur évidente. Combien de temps cela a-t-il pris ce soir (hier) ? Six minutes. À cause d’une erreur très évidente. Je ne vois pas comment cela peut être bénéfique pour notre jeu. Je ne pense pas que quiconque se serait plaint ce soir (hier) si nous nous étions simplement fiés aux décisions des arbitres. »

Tottenham, actuellement 14e au classement, recevra Southampton dimanche, avant d’affronter Eintracht Francfort jeudi prochain en quart de finale aller de la Ligue Europa.