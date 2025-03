Le duo électro français Polo & Pan revient avec 22:22, un troisième album qui marque une nouvelle étape dans leur aventure musicale. Quatre ans après Cyclorama et l’immense succès de Ani Kuni, Paul-Armand Delille (Polo) et Alexandre Grynszpan (Pan) signent un disque foisonnant, nourri de voyages intérieurs, de rêveries sonores et d’un désir assumé de liberté artistique. Publié chez Hamburger Records, l’album mêle l’électro-pop ensoleillée qui a fait leur renommée à des influences plus éclectiques, dans une atmosphère à la fois onirique et organique.

Moins conceptuel que leurs précédents opus – Caravelle explorait l’espace, Cyclorama s’inspirait des cycles de la vie – 22:22 se veut plus instinctif, presque improvisé. Dans un entretien accordé à Franceinfo, Pan décrit cette approche comme “intuitive, presque inconsciente”, motivée par le besoin de “ne pas être prisonniers” de leur propre son. Le titre, inspiré de l’heure miroir 22h22, symbolise cette ouverture aux hasards et aux coïncidences, une forme de lâcher-prise créatif.

L’album s’ouvre sur Charango, un morceau à la frontière entre l’ambient et la chanson méditative, avant d’enchaîner sur des titres comme Paréidolie, électro aérienne inspirée du phénomène visuel du même nom, ou Cosmic Blues, qui flirte avec le disco et le psychédélisme. Petite Étoile, délicate ballade électro-pop, se distingue par la voix de Beth Ditto (du groupe Gossip), tandis que Rising accueille Joseph Mount, le leader de Metronomy, pour un morceau plus nerveux et dansant. En clôture, Poème met en avant la voix singulière d’Arthur Teboul, chanteur de Feu! Chatterton, sur une composition à la fois mélancolique et cosmique.

Avec 22:22, Polo & Pan livrent un disque libre, habité par l’idée de mouvement, d’évasion et de transformation. Un projet riche en collaborations, en textures et en émotions, qui réaffirme leur capacité à réinventer leur électro poétique et solaire sans jamais perdre leur signature.