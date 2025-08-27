Politique

Vote de confiance : Bardella promet un vote « contre » et se dit prêt à Matignon en cas de dissolution

27 août 2025
Vote de confiance : Bardella promet un vote « contre » et se dit prêt à Matignon en cas de dissolution (capture d'écran TF1)

Alors que François Bayrou a annoncé qu’il se soumettra à un vote de confiance le 8 septembre, Jordan Bardella a fermé la porte à toute négociation. Sur TF1, le président du Rassemblement national a martelé que ses députés voteront « évidemment contre » la confiance au gouvernement, condamnant de facto l’exécutif à une probable chute.

Un chemin vers Matignon en cas de dissolution

Le patron du RN s’est par ailleurs dit prêt à endosser le rôle de Premier ministre dans l’hypothèse d’une dissolution et d’une victoire de son camp. Interrogé sur l’avenir de Marine Le Pen, déclarée inéligible depuis mai dernier, il a affirmé qu’« un chemin juridique, étroit mais existant », était à l’étude avec ses conseillers.

La droite nationale se prépare ainsi à toutes les options politiques alors que la menace d’une nouvelle dissolution, déjà évoquée par Gérald Darmanin, plane plus que jamais sur l’Assemblée nationale.

