Pyongyang dénonce le président sud-coréen Lee, qualifié d’« hypocrite » par les médias d’État

La Corée du Nord a vivement critiqué mercredi le président sud-coréen Lee Jae Myung, l’accusant d’« hypocrisie » après ses déclarations sur la dénucléarisation et la paix dans la péninsule lors de sa visite officielle aux États-Unis cette semaine.

Dans un discours prononcé lundi au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) à Washington, Lee avait affirmé que « l’alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis sera portée à un niveau mondial au-delà de la péninsule coréenne lorsqu’il y aura une voie vers la dénucléarisation, la paix et la coexistence ».

L’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a réagi en qualifiant ces propos de mensongers et en accusant Lee de masquer ses véritables intentions. Pyongyang dénonce régulièrement les exercices militaires conjoints entre Washington et Séoul, qu’il considère comme des préparatifs d’invasion, tandis que Séoul et ses alliés insistent sur leur caractère défensif.

Ces critiques surviennent dans un climat de tensions croissantes : la Corée du Nord multiplie les menaces en réaction aux manœuvres américano-sud-coréennes, tandis que Donald Trump a déclaré vouloir rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un d’ici la fin de l’année.

Pour Pyongyang, les propos du président Lee relèvent de la duplicité, alors que Séoul continue de renforcer ses capacités militaires et de se rapprocher stratégiquement de Washington. Cette rhétorique souligne l’impasse persistante sur la question nucléaire, au moment où les perspectives de dialogue restent limitées.