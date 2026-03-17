Mardi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les alliances conclues en vue du second tour dans plusieurs villes.

À Menton, Louis Sarkozy et Sandra Paire ont annoncé la fusion de leurs listes pour le second tour face à la candidate du Rassemblement national Alexandra Masson. Réunies sous le nom « L’UNION ! », ces deux listes issues de la droite locale entendent constituer « le seul rempart crédible » face au RN. Les deux candidats évoquent une « alliance de bon sens et de responsabilité » visant à proposer une alternative de stabilité aux électeurs mentonnais.