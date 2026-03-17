Politique Municipales 2026

Municipales Menton : Louis Sarkozy et Sandra Paire unissent leurs listes contre le RN

17 mars 2026 1 minute de lecture PAR Noe Tifault
Municipales Menton : Louis Sarkozy et Sandra Paire unissent leurs listes contre le RN
Municipales Menton : Louis Sarkozy et Sandra Paire unissent leurs listes contre le RN

Mardi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les alliances conclues en vue du second tour dans plusieurs villes.

À Menton, Louis Sarkozy et Sandra Paire ont annoncé la fusion de leurs listes pour le second tour face à la candidate du Rassemblement national Alexandra Masson. Réunies sous le nom « L’UNION ! », ces deux listes issues de la droite locale entendent constituer « le seul rempart crédible » face au RN. Les deux candidats évoquent une « alliance de bon sens et de responsabilité » visant à proposer une alternative de stabilité aux électeurs mentonnais.

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