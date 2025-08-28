Mexique : une bagarre éclate entre dirigeants du Sénat à la fin d’une session houleuse

Le Sénat mexicain a été le théâtre d’une scène de chaos mercredi soir, lorsqu’une altercation physique a éclaté entre deux hauts responsables politiques à la fin d’une session marquée par des débats tendus.

L’incident s’est produit alors que les sénateurs entonnaient l’hymne national pour clore la journée. Alejandro « Alito » Moreno, chef du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, opposition), s’est dirigé vers le président du Sénat, Gerardo Fernandez Norona, membre du parti au pouvoir Morena, exigeant la parole. Selon des images diffusées en direct, Moreno l’a saisi par le bras en répétant : « Je vous demande de me laisser parler ».

Fernandez Norona lui a répondu sèchement : « Ne me touche pas », avant que la confrontation ne dégénère en poussées, cris et confusion. Dans l’agitation, Moreno a heurté un photographe, qui a été renversé au sol.

L’incident survient dans un contexte de vives tensions politiques. Plus tôt dans la journée, le Sénat avait débattu de la présence de forces armées étrangères au Mexique, une question hautement sensible qui a exacerbé les divisions entre majorité et opposition. Fernandez Norona a qualifié l’échange préalable de « débat difficile », sans donner plus de détails.

Cette bagarre illustre les fractures croissantes au sein de la classe politique mexicaine à l’approche d’importants rendez-vous électoraux. Elle a également suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, où les images de la scène circulent largement.