Politique

Marine Le Pen accuse François Bayrou d’avoir menti sur TF1: « Je n’aime pas le mensonge. Contrairement à ce que vous avez affirmé devant des millions de Français, le RN n’était pas en vacances! »

27 août 2025 2 min read 0 vues PAR Jerome Goulon
Marine Le Pen accuse François Bayrou d'avoir menti sur TF1: "Contrairement à ce que vous avez affirmé devant des millions de Français sur TF1, le RN n’était pas en vacances !" (AP/Capture d'écran TF1)
Marine Le Pen accuse François Bayrou d’avoir menti sur TF1: « Contrairement à ce que vous avez affirmé devant des millions de Français sur TF1, le RN n’était pas en vacances ! » (AP/Capture d’écran TF1)

Ce mercredi soir, François Bayrou était l’invité de Gilles Gilles Bouleau au JT de 20h de TF1. Durant l’interview, le journaliste a demandé au Premier ministre : « Pourquoi n’avez-vous pas appelé les chefs de parti d’opposition avant pour venir vous voir à Matignon ? » Réponse de François Bayrou : « Parce qu’ils étaient en vacances ».

Cette réponse étonnante, qui a interpellé de nombreux téléspectateurs, a été immédiatement commentée par Marine Le Pen, qui a dénoncé un mensonge de François Bayrou. Cette dernière a en effet répliqué sur X : « Monsieur le Premier ministre, vous dites ne pas aimer la ruse… Pour ma part, je n’aime pas le mensonge. Contrairement à ce que vous avez affirmé devant des millions de Français au 20h de TF1, le Rassemblement national n’était pas « en vacances ». Tout le monde peut vérifier que je vous ai bien écrit une lettre précise et détaillée sur vos propositions budgétaires, lettre restée sans réponse. Le gouvernement a d’ailleurs échangé avec le RN pour éviter la publication du décret sur la politique énergétique. »

Une réponse cinglante qui met à mal le Premier ministre. Plus que jamais, il y a peu de chances que le gouvernement obtienne la confiance des députés le 8 septembre prochain à l’Assemblée nationale…

Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jerome Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jerome Goulon