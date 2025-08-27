Marine Le Pen accuse François Bayrou d’avoir menti sur TF1: « Je n’aime pas le mensonge. Contrairement à ce que vous avez affirmé devant des millions de Français, le RN n’était pas en vacances! »

Ce mercredi soir, François Bayrou était l’invité de Gilles Gilles Bouleau au JT de 20h de TF1. Durant l’interview, le journaliste a demandé au Premier ministre : « Pourquoi n’avez-vous pas appelé les chefs de parti d’opposition avant pour venir vous voir à Matignon ? » Réponse de François Bayrou : « Parce qu’ils étaient en vacances ».

Cette réponse étonnante, qui a interpellé de nombreux téléspectateurs, a été immédiatement commentée par Marine Le Pen, qui a dénoncé un mensonge de François Bayrou. Cette dernière a en effet répliqué sur X : « Monsieur le Premier ministre, vous dites ne pas aimer la ruse… Pour ma part, je n’aime pas le mensonge. Contrairement à ce que vous avez affirmé devant des millions de Français au 20h de TF1, le Rassemblement national n’était pas « en vacances ». Tout le monde peut vérifier que je vous ai bien écrit une lettre précise et détaillée sur vos propositions budgétaires, lettre restée sans réponse. Le gouvernement a d’ailleurs échangé avec le RN pour éviter la publication du décret sur la politique énergétique. »

Une réponse cinglante qui met à mal le Premier ministre. Plus que jamais, il y a peu de chances que le gouvernement obtienne la confiance des députés le 8 septembre prochain à l’Assemblée nationale…