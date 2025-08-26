Marco Rubio multiplie les consultations européennes sur la guerre en Ukraine

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a tenu lundi une série d’entretiens avec plusieurs responsables européens pour discuter des perspectives diplomatiques visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé le département d’État.

Parmi ses interlocuteurs figuraient le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, ainsi que la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas.

Ces consultations interviennent alors que les efforts internationaux pour relancer un processus de paix restent fragiles et incertains, malgré la poursuite de pourparlers impliquant plusieurs puissances. Washington affirme vouloir coordonner étroitement sa position avec ses alliés transatlantiques afin de maintenir une pression unie sur Moscou.

Selon le département d’État, les discussions ont porté à la fois sur le soutien militaire et humanitaire à Kiev et sur les conditions politiques d’un éventuel règlement du conflit. Rubio a réaffirmé l’engagement des États-Unis à « soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra ».

Si aucun détail concret n’a été communiqué, ces échanges témoignent de l’intensification des consultations diplomatiques entre les alliés occidentaux à un moment où la guerre, qui dure depuis plus de trois ans, pèse lourdement sur la sécurité européenne et sur l’économie mondiale.