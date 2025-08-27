La Moldavie approuve 21 listes pour les législatives, un scrutin décisif pour l’avenir européen du pays

La Commission électorale centrale de Moldavie a annoncé mardi la clôture des inscriptions pour les élections législatives anticipées du 28 septembre, confirmant la participation de 21 partis et alliances. Ce scrutin est présenté comme un test crucial pour la présidente Maia Sandu, qui ambitionne de faire entrer son pays dans l’Union européenne d’ici 2030.

L’annonce intervient à la veille des célébrations de la fête nationale de l’indépendance, auxquelles doivent participer plusieurs dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre polonais Donald Tusk. Leur présence vise à réaffirmer le soutien de l’UE au projet pro-européen de Sandu.

Le Parti d’action et de solidarité (PAS) de la présidente, qui détient actuellement 61 des 101 sièges du Parlement, devrait perdre sa majorité selon les derniers sondages. Une enquête d’opinion publiée la semaine dernière lui attribuait environ 41 sièges seulement. Sandu a néanmoins assuré lundi soir que le « chemin vers l’adhésion à l’UE est irréversible », affirmant que son pays a « la chance historique de rejoindre l’espace le plus sûr et le plus prospère de paix, de liberté et de justice ».

Face au PAS, deux blocs d’opposition apparaissent comme des adversaires majeurs. Le Bloc patriotique, qui rassemble socialistes et communistes et prône un rapprochement avec la Russie, est crédité de 36 sièges. Le Bloc alternatif, accusé par le gouvernement d’avancer un agenda pro-Kremlin, pourrait obtenir 13 sièges.

La Moldavie, qui partage une frontière avec l’Ukraine et reste vulnérable aux influences russes, se trouve à un carrefour géopolitique. Pour Sandu, la réussite du scrutin de septembre et le maintien d’un cap pro-européen seront déterminants pour son objectif d’intégrer l’Union d’ici la fin de la décennie.