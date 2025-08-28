Face aux tensions commerciales avec Washington, Modi entame une tournée asiatique pour renforcer les alliances régionales

Le Premier ministre indien Narendra Modi a entamé mercredi une tournée diplomatique majeure en Asie visant à consolider les liens stratégiques de l’Inde avec ses voisins et partenaires régionaux, alors que les relations commerciales avec les États-Unis connaissent un net refroidissement.

Selon des responsables indiens, Modi doit rencontrer les dirigeants du Japon, de la Chine et de la Russie au cours de ce déplacement, marqué par l’objectif d’attirer de nouveaux investissements et de diversifier les partenariats économiques. Tokyo devrait annoncer un plan d’investissements pouvant atteindre 68 milliards de dollars, centré sur les infrastructures, les technologies vertes et la transition énergétique.

Cette offensive diplomatique survient après la décision du président américain Donald Trump d’imposer de lourds droits de douane sur plusieurs produits indiens, dans un contexte de tensions accrues autour des échanges commerciaux et des subventions industrielles. Pour New Delhi, il s’agit de limiter l’impact de ces mesures tout en s’affirmant comme un acteur incontournable dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans les secteurs des minéraux stratégiques et de la fabrication.

La visite de Modi en Chine, la première depuis plus de sept ans, sera scrutée de près. Malgré les différends frontaliers persistants, les deux géants asiatiques pourraient explorer des coopérations dans les domaines énergétique et industriel. La rencontre avec le président russe Vladimir Poutine visera, quant à elle, à approfondir la coopération dans l’énergie et la défense, des piliers traditionnels du partenariat entre Moscou et New Delhi.

À travers cette tournée, Modi cherche à projeter l’image d’une Inde résiliente, capable de naviguer entre les grandes puissances malgré les tensions commerciales et géopolitiques. Les analystes estiment que cette stratégie pourrait renforcer la position de New Delhi comme alternative crédible dans un contexte de rivalité accrue entre les États-Unis et la Chine.