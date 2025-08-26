Chicago à Trump : « Restez hors de notre ville » face à la menace d’un déploiement militaire

Les responsables de l’Illinois ont vivement réagi vendredi aux déclarations de Donald Trump, qui a suggéré que Chicago pourrait être la prochaine cible de son offensive contre la criminalité, l’immigration illégale et le sans-abrisme, après avoir déjà déployé 2 000 soldats à Washington.

Depuis la Maison-Blanche, le président a qualifié Chicago de « désordre » et affirmé que ses habitants « crient pour que nous venions », malgré une forte baisse récente des crimes violents. Il a même laissé entendre que New York pourrait suivre.

Le maire Brandon Johnson a dénoncé une approche « désordonnée, inutile et insensée », avertissant qu’une intervention militaire « illégale » risquerait d’aggraver les tensions entre police et habitants. Il a rappelé que la ville privilégiait des investissements dans le logement, la santé mentale et l’éducation pour réduire la violence.

Le gouverneur démocrate JB Pritzker a ironisé sur X en listant les « choses que les gens demandent » — baisse des prix alimentaires, maintien des aides sociales, transparence sur l’affaire Epstein — en concluant que personne n’appelait à « une prise de pouvoir autoritaire dans les grandes villes ».

Les sénateurs démocrates de l’Illinois ont également exprimé leur colère. Dick Durbin a qualifié la stratégie de Trump à Washington de « théâtre politique », tandis que Tammy Duckworth, ancienne combattante de la Garde nationale, a dénoncé une « instrumentalisation de l’armée pour intimider les Américains ».

Lisa Hernandez, présidente du Parti démocrate local, a jugé les propos du président « offensants et faux », estimant qu’ils recyclaient de vieux stéréotypes racistes sur les villes à majorité noire ou hispanique.

Selon les chiffres municipaux, les homicides et fusillades à Chicago ont chuté de plus de 30 % au premier semestre 2025, marquant la plus forte baisse depuis plus d’une décennie. La criminalité violente globale a reculé de 22 %. Des leaders communautaires insistent sur l’importance des programmes locaux de prévention plutôt que d’un recours à l’armée.

« Restez en dehors de notre ville », a déclaré le pasteur Donovan Price, militant contre les violences par armes à feu. « Ce n’est pas une question fédérale. Nous savons ce dont nos communautés ont besoin. »