Marché de Cergy: poisson avarié, cosmétiques suspects, insecticides interdits: record battu pour un contrôle sanitaire !

Le marché de Cergy-Saint-Christophe (Val-d’Oise) n’avait jamais autant fait parler de lui… et pas pour les bonnes raisons. Mercredi 12 mars, lors d’un contrôle sanitaire musclé, les inspecteurs de la Direction départementale de la protection des populations (Ddpp 95) ont découvert un festival de denrées impropres à la consommation et de produits douteux. Résultat : plus de 2 tonnes de marchandises détruites, un record pour un marché du Val-d’Oise.

Le clou du spectacle ? 800 kg de poissons tranquillement en rupture de chaîne du froid, de quoi donner des sueurs froides à l’ARS. L’étal Les Saveurs d’ici et d’ailleurs, déjà rappelé à l’ordre en 2022 pour des problèmes d’hygiène, a cette fois écopé d’une fermeture administrative immédiate. Visiblement, la leçon n’avait pas été retenue.

Mais ce n’était pas tout ! En farfouillant un peu plus, les agents ont mis la main sur 517 produits cosmétiques douteux, 164 sachets de Fipronil, un insecticide interdit en France pour cause de toxicité, et des produits électriques non conformes. Bref, un cocktail explosif qui aurait pu transformer ce marché en zone à risque sanitaire.

Ce contrôle établit un nouveau record, battant celui du marché d’Argenteuil en octobre dernier, où 1,1 tonne de produits avait été détruite. Une chose est sûre : les marchés du Val-d’Oise vont devoir sérieusement revoir leur copie… sous peine d’être rayés de la carte par les contrôleurs sanitaires.