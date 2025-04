Plus de la moitié des entreprises utilisent des agents d’intelligence artificielle autonomes

Les agents d’intelligence artificielle représentent la dernière tendance du secteur, de nombreuses grandes entreprises technologiques affirmant que ces outils amélioreront considérablement la productivité des entreprises. Il apparaît désormais que la majorité des entreprises adhèrent déjà à cette idée, comme l’écrit Ece Yildirim (*).

Une enquête internationale

Selon une enquête internationale publiée mardi dernier par la société de cloud computing PagerDuty (PD), plus de la moitié des entreprises utilisent déjà des agents d’intelligence artificielle dans leurs processus de travail. L’étude, qui a interrogé un millier de cadres dans les domaines des technologies de l’information et des affaires, révèle également que 35 % des entreprises prévoient d’intégrer ces agents d’ici 2027.

Le Royaume-Uni en tête

Cette tendance est particulièrement marquée au Royaume-Uni, où 66 % des dirigeants ont déclaré utiliser des agents d’IA, suivi des États-Unis avec 48 %.

Des versions adaptées aux entreprises

Les agents d’intelligence artificielle sont des systèmes spécialisés et entièrement autonomes capables d’accélérer certains flux de travail en entreprise. Ils peuvent aider à la planification des horaires, réaliser des évaluations stratégiques et même proposer des plans d’action. Très prisés ces derniers temps, les grandes entreprises investissent massivement pour développer leurs propres versions de cette technologie.

De nouveaux agents sur le marché

Lundi dernier, Amazon a dévoilé « Nova Act », un agent d’intelligence artificielle en phase initiale qui peut exécuter des tâches sur des sites web à votre place. En janvier, OpenAI a également lancé une prévisualisation expérimentale de son propre agent, « Operator ».

Le mois dernier, Clara Shih, responsable du département IA chez Meta, a déclaré à CNBC qu’elle s’attend à ce que « chaque entreprise, qu’elle soit très grande ou très petite, soit bientôt représentée par un agent d’intelligence artificielle ».

Accélérer le travail… et générer des profits

Dans un communiqué de presse annonçant l’étude, Eric Johnson, directeur de l’information chez PagerDuty, a affirmé : « Les dernières données d’enquête montrent à quel point les entreprises croient que les agents d’IA permettront de libérer une véritable valeur issue de l’intelligence artificielle et de l’automatisation. » En effet, 62 % des sondés anticipent un retour sur investissement à trois chiffres.

Les entreprises américaines s’attendent au rendement le plus élevé, estimé à près du double de l’investissement initial (192 %), selon l’étude.

Autonomie et proactivité

Les entreprises s’attendent massivement à ce que ces agents d’IA automatisent ou accélèrent au moins un quart de leurs activités. Toutefois, en comparant les capacités des agents d’IA avec celles de l’intelligence artificielle générative, les dirigeants restent partagés.

44 % estiment que les agents d’IA auront un impact plus disruptif que l’IA générative.

40 % pensent que l’IA générative aura un effet plus significatif.

16 % considèrent que les deux technologies auront un impact similaire.

Bien que reposant sur des modèles linguistiques avancés, l’IA générative se concentre principalement sur la création de contenu (textes, images, vidéos) en réponse aux demandes humaines, tandis que les agents d’IA se distinguent par leur autonomie et leur proactivité.

Cependant, certains analystes, comme Jim Covello, responsable de la recherche sur les actions mondiales chez Goldman Sachs, adoptent une position plus sceptique, arguant que les investissements massifs dans les agents d’IA pourraient générer des rendements plus modestes que prévu.

Adoption de l’IA générative

L’étude révèle qu’un plus grand nombre d’entreprises ont intégré l’IA générative dans leurs flux de travail par rapport aux agents d’IA.

63 % déclarent que l’IA générative est désormais entièrement intégrée.

24 % l’utilisent, mais sans intégration complète dans leurs processus.

Les cadres ont également relevé des erreurs commises lors de l’adoption de l’IA générative qu’ils espèrent éviter avec les agents d’IA. En particulier, ils jugent que leur entreprise a souvent adopté trop rapidement cette technologie, sans planification adéquate, ou a dépensé des sommes excessives.

La sécurité, principale préoccupation

L’adoption des agents d’IA ne va pas sans risques. De nombreuses entreprises expriment des inquiétudes quant aux dangers potentiels de cette technologie, notamment en matière de cybersécurité.

Plus les agents d’IA interagissent avec des données sensibles, plus le risque de cyberattaques et de fuites de données augmente.

Les dirigeants s’inquiètent également des réglementations en matière d’IA et des lois sur la protection de la vie privée, qui pourraient compromettre leurs opérations à l’avenir. Autre source d’inquiétude : les erreurs de saisie des données qui pourraient nuire à la qualité des résultats, ainsi que les « hallucinations de l’IA », ces réponses incorrectes ou illogiques qui demeurent un défi malgré les progrès technologiques.