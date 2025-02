Pierre Aidenbaum, ex-adjoint d’Anne Hidalgo, renvoyé en procès pour viol et agressions sexuelles

L’ancien adjoint à la mairie de Paris Pierre Aidenbaum sera jugé par la cour criminelle départementale pour viol et agressions sexuelles, a-t-on appris mardi de source proche du dossier. Il est accusé d’avoir imposé des actes sexuels à une proche collaboratrice entre 2019 et 2020, ainsi que d’autres agressions sexuelles entre 2014 et 2015 sur une autre femme ayant travaillé à ses côtés.

L’enquête, menée par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), a mis en lumière des témoignages accablants. La plaignante principale affirme avoir subi des attouchements imposés, des baisers forcés et un viol présumé en août 2020 au domicile de l’ancien élu. Une deuxième femme a également dénoncé une douzaine d’agressions sexuelles au cours de sa collaboration avec lui.

Mis en examen depuis octobre 2020, Pierre Aidenbaum conteste fermement les faits. En septembre 2020, la ville de Paris avait signalé à la justice des soupçons de harcèlement sexuel à son encontre, conduisant à sa démission de son poste d’adjoint à la mairie, puis à son retrait du Conseil de Paris.

L’avocate de la principale plaignante, Me Elodie Tuaillon-Hibon, salue la décision du renvoi en procès et évoque une affaire « particulièrement douloureuse pour les victimes ». De son côté, l’avocat de l’autre femme, Me Moad Nefati, dénonce un « système de domination » mis en place par l’ancien élu, qui aurait ciblé des femmes issues de milieux modestes.

Pierre Aidenbaum, 82 ans, figure historique de la gauche parisienne et ancien président de la LICRA, risque désormais une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle. Aucune date de procès n’a encore été fixée.