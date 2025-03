Picasso à Téhéran: exposition de tableaux cachés pendant trois décennies

Après plus de trois décennies passées à l’abri des regards dans un entrepôt, plus de 25 chefs-d’œuvre de Pablo Picasso sont exposés au public en Iran. Cette nouvelle exposition, inaugurée au musée d’art contemporain de Téhéran, marque la première présentation de ces œuvres célèbres dans le pays.

L’exposition rassemble des œuvres majeures de différentes périodes de la vie de Picasso, notamment Le Cri de la guerre et L’Écho de la tristesse. Parmi les pièces maîtresses figure Le Peintre et son modèle (1927), qui est la plus grande toile de sa période post-cubiste. De plus, 12 gravures à l’eau-forte de la série La Tauromachie (1957) sont également présentées, illustrant la passion profonde de Picasso pour la culture de la corrida en Espagne.

Cette exposition fait partie d’une vaste collection d’art moderne conservée au musée d’art contemporain de Téhéran, qui comprend environ 4 000 œuvres, dont la majorité est restée cachée depuis la révolution islamique de 1979.

Dans ce contexte, Hassan Noferasti, directeur des relations publiques du musée, a déclaré à NBC News que l’exposition met en avant une partie de la collection permanente du musée, soulignant que Picasso est un nom mondialement reconnu.

De son côté, Nadereh Rezaei, vice-ministre iranienne de la Culture chargée des affaires artistiques, a affirmé lors de la cérémonie d’ouverture que Picasso était une figure révolutionnaire dans le monde de l’art. « Des artistes comme Picasso, avec leurs styles uniques, ont révolutionné l’art mondial », a-t-elle déclaré, en insistant sur le rôle majeur de l’art contemporain dans la formation de l’identité culturelle et artistique de l’Iran.

Le musée d’Art contemporain de Téhéran a été fondé en 1977 sous l’impulsion de Farah Pahlavi, épouse du dernier Shah d’Iran. Il fut l’un des premiers musées de la région à rassembler des œuvres modernes et contemporaines d’Europe et des États-Unis. Selon la professeure Susan Babaei, spécialiste de l’art islamique et iranien à l’institut Courtauld de Londres, cette collection a joué un rôle central dans la mise en lumière de la scène artistique dynamique de Téhéran à l’époque.

Cependant, après la révolution islamique de 1979, plusieurs œuvres du musée ont été dissimulées en raison de leur contenu jugé inapproprié par les autorités, notamment les représentations de la nudité et d’autres thèmes sensibles. Malgré cela, le musée a progressivement retrouvé son rôle culturel. En 2012, il a accueilli sa première exposition consacrée au pop art, présentant des œuvres d’Andy Warhol, Roy Lichtenstein et David Hockney.

Ces dernières années, le musée a organisé plusieurs expositions majeures, notamment Face à face, qui a suscité un large intérêt et a été prolongée à deux reprises en raison de la forte demande. Cette exposition a dévoilé des œuvres occidentales rares, longtemps restées cachées, et la collection du musée est aujourd’hui estimée entre 3 et 4 milliards de dollars, selon Kamran Diba, architecte et ancien directeur du musée.

Enfin, Hamid Kashmirshekan, historien de l’art à l’université SOAS de Londres, a souligné que « cette exposition reflète la dynamique de la culture iranienne contemporaine, qui est rarement mise en avant dans les récits occidentaux ».