Philippe Lacheau a refusé d’incarner Jean-Luc Delarue au cinéma: «C’était un virage extrême.»

Philippe Lacheau, reconnu pour ses comédies à succès comme Babysitting et Alibi.com, a révélé avoir décliné une proposition pour incarner Jean-Luc Delarue dans un biopic en préparation. L’acteur et réalisateur a exprimé sa surprise d’avoir été sollicité pour ce rôle et a longuement hésité avant de refuser. Philippe Lacheau a expliqué qu’il préférait continuer à faire rire le public plutôt que de s’engager dans un projet abordant des thèmes sombres tels que la décadence et la drogue.

Jean-Luc Delarue, animateur emblématique des années 1990 et 2000, était connu pour son image de gendre idéal, mais sa vie personnelle comportait des aspects plus sombres, en raison notamment de son addiction à la cocaïne, qui selon certains est même responsable du cancer qui l’a emporté. Philippe Lacheau a estimé que le contraste entre son univers comique et la noirceur de ce rôle était trop important, qualifiant ce changement de “virage extrême”.