Permis de conduire : l’Europe impose une formation pour utiliser son téléphone au volant

Ce n’est pas une blague. L’Europe veut désormais que les apprentis conducteurs apprennent à… utiliser leur téléphone au volant. Dans son dernier communiqué officiel, le Parlement européen détaille une série de mesures pour harmoniser les règles du permis de conduire à l’échelle de l’Union. Objectif affiché : mieux préparer les automobilistes aux « conditions réelles de conduite ».

Chaque année, quelque 20 000 personnes perdent la vie sur les routes européennes, dont environ 3 500 en France. Parmi les nouveautés, la plus surprenante reste cette obligation d’intégrer dans la formation des conducteurs l’usage du téléphone en conduisant – mais, insiste le texte, « en toute sécurité ». Une tentative d’encadrer une pratique déjà largement répandue, plutôt que de l’interdire.

Téléphone, neige et angles morts : la formation revue de fond en comble

Au-delà du smartphone, la réforme prévoit d’autres volets pratiques : sensibilisation aux angles morts, apprentissage de la conduite sur neige ou routes glissantes, utilisation des aides électroniques à la conduite, et même règles pour ouvrir sa portière en toute sécurité.

L’Europe veut aussi mettre en avant le permis de conduire numérique, hébergé sur le portefeuille digital européen : une carte dématérialisée à afficher sur smartphone. Les États membres auront cinq ans et demi pour la mettre en place.

Autre changement notable : le permis probatoire passera de trois à deux ans. Quant au permis poids lourds, il pourra désormais être obtenu dès 18 ans, dans l’espoir de répondre à la pénurie de chauffeurs professionnels.

Tolérance zéro sur l’alcool : la prochaine étape ?

Les eurodéputés poussent aussi une ligne plus ferme sur la sécurité routière. Ils encouragent les États à adopter une politique de « tolérance zéro » sur l’alcool et les drogues au volant. Une ligne claire : plus de marge de manœuvre, plus de petits écarts tolérés, l’idée est d’éliminer totalement ces facteurs de risque.

Si ces orientations restent à la main des gouvernements nationaux, le message politique est limpide. Le permis de conduire nouvelle génération, en Europe, ne sera pas seulement un droit : il sera un contrat de responsabilité.