Permis de conduire : bientôt une visite médicale obligatoire dès 70 ans ?

Une proposition de loi transpartisane envisage d’instaurer un contrôle médical régulier pour les détenteurs du permis de conduire, notamment à partir de 70 ans. Un sujet sensible, à la croisée des enjeux de sécurité routière et de vieillissement de la population.

Vers un contrôle régulier de l’aptitude à conduire

Faut-il rendre la visite médicale obligatoire pour conserver son permis ? Des députés de plusieurs bords politiques souhaitent franchir ce cap. Le texte actuellement en discussion prévoit une première évaluation médicale tous les 15 ans après l’obtention du permis, puis tous les cinq ans à partir de 70 ans. L’objectif : détecter les éventuels troubles cognitifs ou physiques qui pourraient nuire à la conduite. En France, les conducteurs de plus de 65 ans sont impliqués dans 20 % des accidents de la route. Ils arrivent en deuxième position derrière les jeunes de 18 à 24 ans, responsables de 37 % des accidents. Mais les causes diffèrent : chez les seniors, c’est moins la prise de risque que la dégradation des capacités (vue, audition, réflexes) qui est pointée du doigt.

Une exception française bientôt révolue ?

Contrairement à de nombreux pays européens, comme l’Italie ou les Pays-Bas, la France ne prévoit aujourd’hui aucun contrôle médical pour maintenir un permis de conduire valide. Une anomalie, selon les promoteurs du texte, d’autant plus que des pays voisins comme l’Allemagne et la Pologne s’orientent eux aussi vers une telle réforme. Le Dr Marie-Laure Seux, gériatre à l’hôpital Broca, confirme que « le temps de réaction, la vision, ou encore la coordination motrice peuvent se détériorer insidieusement avec l’âge, sans que les conducteurs eux-mêmes s’en rendent compte ». Reste à voir si cette proposition sera adoptée dans un contexte où la question de la mobilité des seniors devient un enjeu de société. Pour certains, cette réforme pourrait aussi constituer un premier pas vers une remise à plat plus globale du système de délivrance et de renouvellement du permis en France.