Dany Boon escroqué de 7 millions d’euros ? Découvrez la terrible arnaque dont il a été victime

L’acteur et réalisateur français Dany Boon, célèbre dans le monde entier grâce à son film culte Bienvenue chez les Ch’tis, est au cœur d’un scandale judiciaire hors norme. Victime d’une escroquerie internationale sophistiquée, il aurait perdu près de sept millions d’euros entre 2021 et 2022, piégé par un homme se présentant comme un aristocrate irlandais raffiné et érudit. Ce dernier, répondant au nom de Thierry Fialek-Birles mais utilisant de multiples pseudonymes, dont « Terry Birles » ou encore « Commodore Sir Thierry Waterford-Mandeville », a réussi à manipuler l’acteur en lui promettant des investissements prestigieux et sûrs.

Quand Dany Boon rencontre son escroc

Tout commence à Monaco, où Dany Boon croise ce personnage charismatique. Cultivé, élégant et toujours entouré d’un récit flatteur sur ses origines nobles et son carnet d’adresses international, il séduit rapidement l’acteur. Se présentant comme diplômé d’Oxford, expert maritime et héritier d’une grande lignée, il réussit à instaurer une relation de confiance en évoquant le monde du nautisme, secteur auquel Dany Boon s’intéresse particulièrement.

Séduit par ce discours rassurant, l’acteur lui confie la rénovation de son yacht de luxe, estimé à 3,5 millions d’euros. Une première somme de 2,2 millions d’euros est alors transférée vers une société basée en Irlande, censée appartenir à la famille Birles. Rapidement, l’escroc pousse encore plus loin son stratagème et persuade Dany Boon de placer 4,5 millions d’euros supplémentaires dans un produit d’investissement soi-disant garanti par la Banque centrale d’Irlande. Présenté comme un placement fiscalement avantageux, sûr et offrant un rendement de 3,25 % par an, il s’avérera totalement fictif.

La disparition du prétendu aristocrate

Lorsque Dany Boon tente de récupérer ses fonds, Thierry Fialek-Birles change de discours. Il affirme que la société a été revendue à une mystérieuse famille italienne et qu’il faudra désormais engager une action en justice pour espérer revoir l’argent investi. Peu après, l’homme disparaît, laissant derrière lui un réseau complexe de sociétés écrans et d’illusions savamment entretenues.

L’affaire prend très vite une ampleur mondiale. Des détectives privés découvrent que l’escroc possédait plusieurs passeports et utilisait de nombreuses identités. Il entretenait des adresses en Irlande, en France, en Italie, à Monaco et jusque dans les Caraïbes. En 2022, la Haute Cour de Dublin ordonne le gel de ses avoirs et la saisie de plusieurs yachts, dont certains amarrés en Méditerranée. Après des mois de cavale, il est finalement localisé et arrêté en 2024 au Panama, grâce à un mandat d’Interpol, puis extradé vers la France.

Le procès de Dany Boon très attendu à Nice

Aujourd’hui incarcéré, Thierry Fialek-Birles devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel de Nice à partir du 26 septembre 2025. Il est poursuivi pour fraude, blanchiment d’argent, usage de faux et falsification de documents. Ce procès, qui s’annonce retentissant, devrait lever le voile sur l’un des plus spectaculaires cas d’escroquerie ayant touché une célébrité française. Pour Dany Boon, il s’agit non seulement de récupérer une partie de sa fortune envolée, mais aussi de tourner la page d’une affaire qui, par son incroyable scénario, aurait pu sortir tout droit d’un film.