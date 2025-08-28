Alain Belmondo, frère de Jean-Paul Belmondo, s’éteint à 93 ans

Alain Belmondo, frère aîné de l’illustre acteur Jean-Paul Belmondo, est décédé ce à l’âge de 93 ans. L’annonce a été faite par son neveu, Paul Belmondo, qui a partagé sa tristesse sur les réseaux sociaux, soulignant le lien indéfectible qui unissait les deux frères.

Les Belmondo : une enfance marquée par la passion du cinéma

Né en 1931 à Neuilly-sur-Seine, Alain Belmondo grandit aux côtés de son frère Jean-Paul dans une famille déjà marquée par l’art. Dès leur plus jeune âge, les deux frères partagent une passion pour le théâtre et le cinéma, une complicité qui restera intacte tout au long de leur vie. Paul Belmondo raconte : « Mon oncle Alain est parti ce matin rejoindre mon père, ils étaient deux frères inséparables. Pendant la guerre, ils étaient enfants de chœur et partageaient la même passion pour le cinéma et le théâtre. »

Une carrière au cœur du cinéma français

Alain Belmondo a consacré sa vie au cinéma, d’abord comme régisseur, puis comme directeur de production et producteur exécutif. Il a travaillé sur des films emblématiques tels que Le Vieux Fusil, Indochine, Le Professionnel, La Veuve Couderc, L’Argent des autres, Borsalino ou encore L’As des As. Sa contribution au cinéma français a été discrète mais déterminante, faisant de lui un acteur clé des coulisses du septième art.

Directeur général du Théâtre des Variétés

Outre le cinéma, Alain Belmondo a dirigé le Théâtre des Variétés à Paris aux côtés de son frère Jean-Paul pendant plus de dix ans. Leur collaboration a renforcé leur héritage artistique commun et a marqué l’histoire du théâtre parisien. Jusqu’à la fin de la vie de Jean-Paul Belmondo, Alain est resté un soutien constant, témoignant de leur lien familial et professionnel exceptionnel.

Alain Belmondo meurt quatre ans après la disparition de Jean-Paul Belmondo

Le décès d’Alain Belmondo survient quatre ans après la disparition de Jean-Paul Belmondo en 2021. Paul Belmondo a exprimé sa peine et son hommage : « Avec toi Alain, encore une page du cinéma français se ferme. Repose en paix Alain. » Il a également pensé à Muriel, leur sœur, ainsi qu’à son cousin Olivier et ses enfants, soulignant l’importance des liens familiaux dans cette disparition…