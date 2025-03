‘Pelléas et Mélisande’, une collaboration historique entre le Festival d’Abu Dhabi et l’Opéra de Paris

Une collaboration inédite entre le prestigieux Opéra de Paris et le monde arabe, avec une production historique commune mise en scène de manière innovante par le Libano-Canadien Wajdi Mouawad sur la scène de l’opéra Bastille à Paris.

Sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, mécène fondateur du Festival d’Abu Dhabi, et sous le patronage de Son Altesse Cheikha Shamsa bint Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, le Festival d’Abu Dhabi a présenté sa production conjointe avec l’Opéra national de Paris de l’opéra célèbre Pelléas et Mélisande, chef-d’œuvre du compositeur Claude Debussy. La première mondiale de cette production a eu lieu sur la scène de l’Opéra Bastille à Paris le 28 février 2025, et les représentations se poursuivront jusqu’au 27 mars 2025.

Cette coproduction s’inscrit dans le cadre du programme international du festival d’Abu Dhabi, marquant ainsi la première collaboration de ce type entre l’Opéra national de Paris, l’une des maisons d’opéra les plus prestigieuses au monde, et une institution culturelle du Moyen-Orient. Ce projet illustre l’engagement du festival à établir des partenariats culturels mondiaux, à promouvoir la créativité artistique à travers les échanges culturels et à renforcer la présence culturelle des Émirats arabes unis et d’Abou Dhabi sur la scène internationale.

Une vision artistique profonde

L’opéra Pelléas et Mélisande est un chef-d’œuvre du compositeur français Claude Debussy, présenté pour la première fois en 1902 sous la forme d’une œuvre lyrique symboliste inspirée de la pièce éponyme de Maurice Maeterlinck. Cette œuvre explore des thèmes tels que l’amour, le destin et la fragilité des émotions humaines, à travers des mélodies poignantes et empreintes de sensibilité, ce qui en fait l’une des créations les plus célèbres de Debussy.

Le metteur en scène et dramaturge libano-canadien Wajdi Mouawad, connu pour sa vision artistique profonde et son approche théâtrale singulière, revient à l’Opéra national de Paris avec sa deuxième production. Cette mise en scène a gagné en éclat sous la direction du chef d’orchestre de renommée mondiale Antonello Manacorda et sous la supervision musicale du chef de chœur Alessandro Di Stefano. De plus, le décor envoûtant conçu par Emmanuel Clolus confère à cette production une identité visuelle saisissante.

Dans ce contexte, Huda Ibrahim Al Khamis, fondatrice du Groupe Abu Dhabi pour la culture et les arts et directrice artistique du Festival d’Abu Dhabi, a déclaré : « Cette production historique stimule les efforts de la diplomatie culturelle et incarne notre engagement à bâtir la civilisation humaine et à envisager un avenir prometteur pour la culture et les arts à l’échelle mondiale. » Elle a également souligné que Pelléas et Mélisande met en lumière la profondeur des émotions humaines et renouvelle l’héritage lyrique de Debussy.

« Un dialogue entre les cultures »

Huda Ibrahim Al Khamis a insisté sur le fait que cette coproduction ne se limite pas à un investissement financier, mais représente une rencontre intellectuelle et créative favorisant le dialogue entre les cultures. Elle a souligné que cette collaboration ouvre une nouvelle page entre la France et les Émirats arabes unis et offre une plateforme exceptionnelle à Wajdi Mouawad pour réinterpréter le chef-d’œuvre de Debussy à travers une vision contemporaine.

De son côté, le directeur de l’Opéra national de Paris a salué cette collaboration, affirmant qu’elle reflète l’engagement du Festival d’Abu Dhabi en faveur du soutien aux arts et de la promotion de la diversité dans le paysage lyrique mondial. Il a exprimé son enthousiasme pour cette alliance artistique placée sous le signe de l’excellence et de l’innovation.

L’ambassadeur des Émirats arabes unis en France, Fahad Saeed Al Raqbani, a souligné « le rôle actif de la diplomatie culturelle dans le renforcement des liens d’amitié et de coopération durable entre Abu Dhabi et Paris », réaffirmant l’engagement des Émirats à soutenir l’excellence artistique, le leadership créatif et le dialogue culturel à l’échelle mondiale. Selon lui, « cette collaboration historique renforcera la présence culturelle internationale d’Abou Dabi et confirmera le rôle de l’art en tant que pont de compréhension mutuelle et de coopération entre les deux pays ».

L’ambassadeur de France aux Émirats arabes unis, Nicolas Niemtchinow, a rappelé que « ce chef-d’œuvre, qui traite des thèmes de l’amour et du destin, est l’une des œuvres lyriques les plus emblématiques de Claude Debussy ». Il a souligné que « cette collaboration importante incarne la profondeur des liens culturels entre les deux nations ». Il a également noté qu’avec des institutions culturelles emblématiques comme le Louvre Abu Dhabi, les relations culturelles franco-émiriennes connaissent une expansion croissante, donnant lieu à des projets ambitieux dans le domaine de la musique.

Pelléas et Mélisande

D’où vient Mélisande, et quelles épreuves a-t-elle traversées avant de se perdre dans la forêt d’Allemonde ? L’intrigue se déroule dans une atmosphère mystérieuse, entre grottes obscures et eaux stagnantes, où naît une histoire d’amour entre Pelléas et Mélisande, attisant ainsi la jalousie de Golaud, l’époux énigmatique qui l’a épousée après l’avoir trouvée errante. Les tensions s’intensifient dans un drame chargé d’émotions et de symbolisme, plongeant les personnages dans un univers où le destin semble inéluctable.

Production et rôles principaux

Antonello Manacorda , direction d’orchestre

, direction d’orchestre Wajdi Mouawad , mise en scène

, mise en scène Emmanuel Clolus , scénographie et lumières

, scénographie et lumières Alessandro Di Stefano , chef de chœur

, chef de chœur Emmanuelle Thomas , costumes

, costumes Sabine Devieilhe , Mélisande

, Mélisande Huw Montague Rendall , Pelléas

, Pelléas Gordon Bintner , Golaud

, Golaud Sophie Koch , Geneviève

, Geneviève Jean Teitgen, Arkel

Informations sur les représentations