Pékin rejette les accusations « sans fondement » de participation de soldats chinois à la guerre en Ukraine

La Chine a rejeté, mercredi, les accusations de Kiev affirmant qu’un « certain nombre » de citoyens chinois combattaient aux côtés des forces russes en Ukraine, qualifiant ces allégations de « sans fondement ».

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a déclaré : « La position de la Chine sur la question de la crise ukrainienne est claire et sans ambiguïté, et elle bénéficie d’un large soutien au niveau international. »

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé mardi que ses troupes avaient arrêté deux citoyens chinois combattant aux côtés des forces russes, ajoutant que Kiev souhaitait obtenir « des éclaircissements » de Pékin et une « réaction » de ses alliés occidentaux.

Zelensky a écrit sur les réseaux sociaux, accompagnant son message d’une courte vidéo montrant l’un des détenus : « Notre armée a arrêté deux citoyens chinois qui combattaient dans les rangs de l’armée russe, cela s’est passé sur le territoire ukrainien, dans la région de Donetsk. » Il a ajouté : « Nous avons les documents des détenus, leurs cartes bancaires et leurs informations personnelles. » Il a également précisé : « Nous avons des informations selon lesquelles il y a un nombre plus important de citoyens chinois dans les rangs de l’occupation, et pas seulement deux. » Zelensky a confirmé avoir demandé à son ministre des Affaires étrangères « de contacter immédiatement Pékin » pour obtenir des clarifications sur cette affaire, et a appelé les pays occidentaux à réagir.