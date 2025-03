Pékin espère une « solution juste et durable » pour la paix en Ukraine

La Chine a exprimé aujourd’hui (mardi) son espoir de parvenir à une « solution juste et durable » à la guerre en Ukraine, à quelques heures de pourparlers en Arabie saoudite entre des délégations ukrainienne et américaine à ce sujet.

Lors d’une conférence de presse à Pékin, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré : « Nous espérons que les parties parviendront à une solution juste et durable, acceptable pour tous. » Elle a ajouté, en réponse aux questions, que « la Chine soutient tous les efforts contribuant à un règlement pacifique de la crise ».

Mao Ning a également affirmé que « la Chine est prête à continuer de travailler avec la communauté internationale pour jouer un rôle constructif » dans ce cadre, selon l’Agence France-Presse.

La Chine se présente comme un acteur neutre dans ce conflit, affirmant qu’elle ne fournit pas d’armes létales à l’un ou l’autre des camps, contrairement aux États-Unis et à d’autres pays occidentaux. Cependant, Pékin est un allié politique et économique majeur de la Russie et a été accusé par des membres de l’OTAN de jouer un rôle de « facilitateur clé » dans cette guerre, qu’elle n’a jamais condamnée.