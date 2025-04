Pékin défie la logique d’escalade de Washington… avec les outils de la puissance silencieuse

Depuis que le président américain Donald Trump a déclenché la guerre commerciale contre la Chine en 2018, le monde assiste à une montée continue des tensions économiques entre les deux plus grandes puissances mondiales. De retour sur la scène politique dans le cadre de sa campagne présidentielle pour 2025, Trump a promis d’imposer des droits de douane allant jusqu’à 60 % sur les importations chinoises s’il l’emporte. La réponse chinoise ne s’est pas fait attendre : les médias officiels ont mis en garde contre une « guerre commerciale totale » qui serait contrebalancée par des mesures similaires. Ces déclarations ne relèvent pas du simple discours médiatique, elles traduisent une préparation stratégique de Pékin à affronter les pires scénarios.

Ce qui avait commencé comme des menaces voilées s’est transformé en une réalité brutale de droits de douane réciproques, atteignant récemment leur paroxysme avec l’annonce par Trump de hausses tarifaires inédites allant jusqu’à 125 % sur les importations chinoises. Cette décision, qu’il a justifiée par le « manque de respect » de la Chine, est survenue alors que Pékin portait ses propres droits sur les produits américains à 84 %, annonçant une escalade grave qui pourrait pousser l’économie mondiale au bord du gouffre.

Dans ce paysage complexe, la Chine ne reste pas les bras croisés. Elle a depuis longtemps pris conscience des risques liés à une dépendance excessive au marché américain, et s’est efforcée de diversifier ses partenaires commerciaux et de réduire sa vulnérabilité à Washington.

Malgré tout, les échanges commerciaux entre les deux pays restent colossaux, atteignant environ 585 milliards de dollars en 2024. Les États-Unis importent de Chine pour 440 milliards de dollars de marchandises, contre 145 milliards de dollars d’exportations vers la Chine. Ce déséquilibre crée un déficit commercial massif en faveur de Pékin, estimé à environ 295 milliards de dollars. Bien que ce chiffre soit inférieur au montant de mille milliards de dollars souvent avancé par Trump, il représente tout de même près de 1 % du PIB des États-Unis.

Les outils économiques de la Chine dans l’affrontement

Face à cette pression, la Chine dispose de nombreux instruments économiques et politiques pour riposter aux mesures américaines. Comme l’a affirmé un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères : « La Chine ne reculera jamais devant un défi » et elle a promis de prendre des « contre-mesures supplémentaires ». Bien que les dirigeants chinois soient conscients que revenir à la confrontation n’est ni économiquement ni politiquement aisé, notamment avec les défis internes comme la crise de l’immobilier et le ralentissement de la consommation, la Chine se dit aujourd’hui plus prête que jamais. Elle a davantage confiance en sa capacité à absorber les chocs et se montre plus ferme dans la défense de ses intérêts.

1. Droits de douane réciproques

Comme en réponse à l’escalade de Trump, la Chine a relevé ses droits de douane sur les importations américaines à 84 %, et pourrait aller plus loin encore, ciblant des secteurs vitaux pour les exportations américaines, comme les produits agricoles ou les matériaux industriels. Même si les États-Unis exportent moins vers la Chine qu’ils n’en importent, ces exportations représentent un marché crucial pour les producteurs américains, notamment les agriculteurs, déjà touchés depuis le début de la guerre commerciale.

2. Les bons du Trésor américain

Depuis des décennies, la Chine accumule des bons du Trésor américain. En janvier 2025, les réserves de change de la banque centrale chinoise s’élevaient à environ 3 200 milliards de dollars. En décembre 2024, la Chine détenait 759 milliards de dollars de bons du Trésor, qui constituent la principale forme de dette américaine qu’elle possède. Certains analystes craignent que la Chine n’utilise ces réserves comme arme de représailles en vendant massivement ses bons, ce qui ferait grimper les taux d’intérêt et nuirait à la croissance mondiale.

3. Un yuan affaibli

La Chine dirige intentionnellement la baisse du yuan de manière contrôlée. L’objectif est de réduire les effets économiques négatifs de la guerre commerciale sans compromettre la stabilité financière. Cela soutient la croissance axée sur l’exportation, créant des emplois et stimulant la productivité. Maintenir un yuan faible face au dollar aide à compenser partiellement l’effet des droits de douane. Si la Banque populaire de Chine cessait d’intervenir, le yuan se renforcerait, rendant les exportations plus chères et risquant de provoquer une crise de l’emploi.

4. Les terres rares

La Chine est le premier fournisseur mondial de terres rares, un groupe de 17 éléments chimiques utilisés dans les technologies de pointe, des véhicules électriques aux armements. Elle assure environ 70 % de la production mondiale selon l’US Geological Survey. Toute restriction ou taxation sur ces matériaux perturberait gravement l’approvisionnement mondial.

5. Dimensions politiques et stratégiques

Depuis le début de la guerre commerciale, la Chine a renforcé ses liens avec d’autres pays, notamment dans le Sud global. En accordant des prêts ou des allégements de dettes, elle a élargi ses marchés et réduit l’impact des restrictions américaines. Malgré les défis, Pékin estime aujourd’hui être mieux préparée, forte de l’expérience de 2018, lorsqu’elle avait absorbé les chocs grâce à des mesures de relance locales. Dans un contexte international tendu, la Chine mise sur un nouvel équilibre des forces et sur le rejet croissant de l’hégémonie américaine.

De lourdes conséquences économiques

Malgré ses outils stratégiques, l’intensification de la guerre commerciale aura un coût pour l’économie chinoise. La banque Citi a estimé que les droits de douane élevés pourraient freiner la croissance chinoise de 1,5 point de pourcentage par an, avec un effet supplémentaire de 0,6 point en 2025. Goldman Sachs a également revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB chinois : 4 % en 2025 et 3,5 % en 2026, contre 4,5 % et 4 % auparavant, à cause des effets tarifaires.

La stratégie de Trump

L’administration Trump adopte une logique de « supériorité par l’escalade », estimant que les États-Unis, moins dépendants des exportations chinoises, sortiront vainqueurs. Mais cette logique omet le fait que les États-Unis dépendent fortement de produits chinois essentiels comme l’électronique grand public, les médicaments ou les composants industriels. La hausse de leurs prix aggravera l’inflation et nuira au consommateur américain. Trump, connu pour son nationalisme économique, pourrait ainsi subir des effets boomerang. Des rapports montrent que ce sont les entreprises et consommateurs américains qui ont absorbé la majeure partie du coût des droits de douane, notamment dans les secteurs technologique et industriel. Malgré cela, Trump compte sur cette nouvelle escalade pour renforcer sa position dans d’éventuelles négociations avec la Chine.

L’économie mondiale entre deux modèles

Depuis l’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001, le monde a connu une ère de forte intégration commerciale. Mais ce modèle s’effrite depuis l’arrivée de Trump au pouvoir en 2016. Aujourd’hui, le bras de fer entre Washington et Pékin dépasse les simples tarifs douaniers et touche aux fondements du système économique mondial. C’est un affrontement entre deux modèles : un modèle américain visant à restaurer sa domination par la pression, et un modèle chinois misant sur l’expansion prudente et la redéfinition des équilibres. À chaque escalade, la fracture se creuse entre un monde sous la houlette des États-Unis et un autre conduit par une Chine confiante, porteuse d’une vision multipolaire.

Dans ce contexte explosif, ce qui se décide en coulisses pourrait bien tracer les contours de l’économie mondiale pour les décennies à venir. Il n’y a plus de place pour la neutralité : chaque décision pèse dans la balance des futurs rapports de force.