Peer Gynt au Théâtre du Châtelet : une fresque entre théâtre et musique

Du 7 au 16 mars 2025, le Théâtre du Châtelet propose une nouvelle interprétation de Peer Gynt, l’œuvre majeure d’Henrik Ibsen, mise en scène par Olivier Py. Ce spectacle mêle théâtre et musique en associant le texte du dramaturge norvégien à la célèbre partition d’Edvard Grieg, souvent réduite à des extraits en concert mais rarement jouée dans son intégralité sur scène. Olivier Py, avec sa propre adaptation du texte en français et en anglais, ambitionne de renouer avec l’essence du théâtre musical, proposant une version hybride qui met en lumière la force du récit et l’émotion de la musique.

Ce voyage initiatique, qui suit les errances de Peer Gynt à travers le monde, explore les thèmes de l’identité, de l’illusion et de la quête de soi. De la Norvège aux contrées lointaines du Sud, le héros affronte ses propres démons, tiraillé entre les principes du monde réel et la tentation du renoncement incarnée par les Trolls. Dans cette mise en scène, Olivier Py met l’accent sur cette lutte intérieure, illustrant le cheminement du personnage qui, après une vie d’errance et de désillusions, revient chez lui face à ses vérités.

L’Orchestre de chambre de Paris, sous la direction d’Anu Tali, accompagne une troupe de comédiens et chanteurs qui donnent vie à cette fresque théâtrale et musicale. Avec des décors et costumes signés Pierre-André Weitz et une scénographie jouant sur le contraste entre rêve et réalité, cette adaptation promet une expérience immersive où la poésie d’Ibsen et la puissance de Grieg se rencontrent pour offrir un spectacle d’une rare intensité.